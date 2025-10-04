दुल्हन ने किया अपने दूल्हे के लिए डांस! खूबसूरती और ठुमकों ने जीता यूजर्स का दिल- वीडियो वायरल
वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दुल्हन अपनी सखियों को डांस करते देख खुद को रोक नहीं पाती और महफिल में उतरकर ऐसे ठुमके लगाती है कि सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं.
शादी सिर्फ सात फेरे और मंत्रों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह जश्न, मस्ती और यादों का अनमोल खजाना होती है. आजकल सोशल मीडिया पर शादियों के प्री-वेडिंग फंक्शंस से लेकर विदाई तक हर पल कैमरे में कैद होकर वायरल हो जाता है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं दुल्हन और दूल्हे के खास लम्हे, जो न सिर्फ परिवार बल्कि इंटरनेट की पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दुल्हन अपनी सखियों को डांस करते देख खुद को रोक नहीं पाती और महफिल में उतरकर ऐसे ठुमके लगाती है कि सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं.
90s के गानों पर दुल्हन ने किया जोरदार डांस, खूबसूरती देख दिल हार बैठा दूल्हा
दरअसल, वायरल वीडियो शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन का है. माहौल पूरी तरह से मस्ती भरा है, डांस फ्लोर पर दुल्हन की सहेलियां 90 के दशक के सुपरहिट गानों पर झूम रही हैं. पास ही कुर्सी पर दूल्हा बैठा है और उसके बगल में दुल्हन भी शालीनता के साथ बैठी होती है. लेकिन जैसे ही सहेलियों का डांस तेज होता है तो दुल्हन खुद को रोक नहीं पाती. वह दूल्हे का हाथ हल्के से छुड़ाकर सखियों की ओर बढ़ जाती है और फिर डांस फ्लोर पर ऐसा धमाल मचाती है कि पूरा माहौल तालियों और शोरगुल से गूंज उठता है.
दुल्हन का अंदाज और उसके ठुमके सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. वह दूल्हे की ओर इशारे करते हुए डांस करती है और उसके चेहरे की मुस्कान देख साफ समझ आता है कि यह पल दोनों के लिए कितना खास है. दूल्हा भी अपनी होने वाली दुल्हन का डांस देखकर गर्व से मुस्कुरा उठता है.
यूजर्स भी कर रहे भर भरकर तारीख
वीडियो को toor.manpreet नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या शानदार डांस किया है, बेहद प्यारी दुल्हन है. एक और यूजर ने लिखा...अब कुंवारे लोग यहां आकर खुद को इमेजिन करेंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....क्या डांस किया है, दुल्हन का डांस और शक्ल दोनों तारीफ के लायक हैं.
