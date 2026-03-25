UP Weather: यूपी में मौसम का यूटर्न, आगरा-मथुरा समेत कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट
UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप निकलेगी. लेकिन, गुरुवार से प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, जिससे कई जिलों में बारिश के आसार है.
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है. प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से एक बार फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं. इस दौरान आगरा-मथुरा समेत कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अगले कुछ दिन कभी बादल तो कभी मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं.
मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार 25 मार्च को प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इस दौरान आसमान साफ़ रहेगा और दिन में खिली-खिली धूप निकलेगी. जिससे तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कुछ जिलों में गर्मी बढ़ सकती है, हालांकि रातें हल्की ठंडी रहेगी. इसके अलावा और किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के सभी 75 जिले आज ग्रीन ज़ोन में रहेंगे.
26 मार्च से फिर बदलेगा मौसम
अगले 24-48 घंटे में प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. ख़ासतौर से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में काले बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती हैं. जिसकी वजह से 26 मार्च को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, झांसी और ललितपुर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.
27 मार्च से प्रदेश में बारिश के दौर में तेजी आएगी और पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वी यूपी के भी कुछ जिलों में बिजली की चमक के साथ बारिश हो सकती है. नोएडा और ग़ाज़ियाबाद में भी गुरुवार को तेज आंधी के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं. जिससे बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.
आज लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम
राजधानी लखनऊ में बुधवार को मौसम साफ रहने का अनुमान हैं और आज भी जनपद में धूप निकलेगी. जिससे धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं. गुरुवार को भी यहां मौसम शुष्क रहेगा लेकिन 27 मार्च को लखनऊ में बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले दो दिनों में यूपी के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसके बाद तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. हालांकि पश्चिमी यूपी में अगले 24 घंटों में तापमान में 5-8 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती हैं. न्यूनतम तापमान में अगले पाँच दिन कोई बदलाव नहीं आएगा.
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Source: IOCL