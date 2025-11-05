शादियों में आपने रस्में, नाच-गाना और मस्ती बहुत देखी होगी, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने सभी का ध्यान खींच लिया है. इसमें बारातियों और घरवालों के बीच कोई झगड़ा नहीं बल्कि फिटनेस का कॉम्पिटिशन चल रहा है. जी हां, हल्दी के फंक्शन में लड़के वालों और लड़की वालों ने मिलकर ऐसा मजेदार मुकाबला किया कि देखने वाले हैरान रह गए. वीडियो में दूल्हा-दुल्हन साथ खड़े होकर पुशअप्स चैलेंज लेते नजर आते हैं. शुरू में दोनों पूरे जोश से पुशअप्स लगाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे गिनती बढ़ती है, माहौल और मजेदार हो जाता है.

हल्दी के फंक्शन में दूल्हा दुल्हन ने लगाए पुशअप्स

वायरल वीडियो भारतीय शादी का है जहां हल्दी का फंक्शन चल रहा है. हल्दी के फंक्शन में माहौल पहले से ही हंसी-मजाक से भरा था. तभी किसी को फिटनेस कॉम्पिटिशन सूझा और दोनों परिवारों ने एक-दूसरे को चैलेंज दे दिया. ग्राउंड पर लोगों ने मैट बिछा दिए गए और पुशअप्स का कॉम्पिटिशन शुरू हो गया. वीडियो में दिखता है कि कथित तौर पर दूल्हा-दुल्हन दोनों मुस्कुराते हुए पुशअप्स लगाना शुरू करते हैं. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है लेकिन जैसे-जैसे गिनती बढ़ती जाती है, दुल्हन की एनर्जी और भी बढ़ती नजर आती है. वहीं दूल्हा 30वें पुशअप तक पहुंचते-पहुंचते थोड़ा थक जाता है और आखिर में रुक जाता है. दुल्हन लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती और 31वां पुशअप पूरा कर जीत हासिल कर लेती है.

लड़की ने जीता फिटनेस कॉम्पिटिशन

जैसे ही दुल्हन जीतती है, वहां मौजूद मेहमानों में जबरदस्त हूटिंग और तालियां बजने लगती हैं. लड़की वालों की टीम खुशी से झूम उठती है जबकि लड़के वालों के चेहरे पर भी हंसी और गर्व दोनों झलकता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब हर प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रहा है. इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर इसे लाखों बार देखा जा चुका है. कई पेजों ने इसे “शादी का सबसे फिटनेस फ्रेंडली फंक्शन” बताया है.

यूजर्स बोले, लड़की से हार गया भाई

वीडियो को @Rupali_Gautam19 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या. एक और यूजर ने लिखा...ये लो अब एक और रस्म शुरू हो गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई पुशअप में लड़की से हार गया.

