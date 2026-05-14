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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदिल्ली-बाली फ्लाइट में मिला ‘हलवा पूरी छोले’! Air India के खाने ने इंटरनेट पर मचा दिया तहलका

दिल्ली-बाली फ्लाइट में मिला ‘हलवा पूरी छोले’! Air India के खाने ने इंटरनेट पर मचा दिया तहलका

पुणे की प्रीति जैन नाम की महिला ने X पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्हें दिल्ली से बाली जा रही Air India फ्लाइट में हलवा, पूरी और छोले खाने को मिले.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 14 May 2026 10:11 AM (IST)
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फ्लाइट में सफर करने वाले लोग अक्सर airline food को लेकर शिकायत करते नजर आते हैं. कोई खाने को बेस्वाद बताता है तो कोई उसे “सिर्फ पेट भरने वाला खाना” कह देता है. लेकिन इस बार Air India की एक फ्लाइट में ऐसा देसी खाना परोसा गया कि सोशल मीडिया पर लोग हैरान भी रह गए और खुश भी हो गए. पुणे की एक महिला ने दावा किया कि दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट में उन्हें खाने में “हलवा पूरी छोले” सर्व किया गया. बस फिर क्या था, इंटरनेट पर इस देसी इन-फ्लाइट मील की चर्चा शुरू हो गई.

फ्लाइट में मिला देसी नाश्ता

दरअसल, पुणे की प्रीति जैन नाम की महिला ने X पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्हें दिल्ली से बाली जा रही Air India फ्लाइट में हलवा, पूरी और छोले खाने को मिले. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि शायद उनके पूरे खानदान और दोस्ती के सर्कल में पहली बार किसी को फ्लाइट में ऐसा खाना मिला होगा. प्रीति ने बताया कि उनके पति को ठंडी पूरी ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया. लेकिन उन्हें यह देसी खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना और पति दोनों का हिस्सा खत्म कर दिया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

प्रीति की पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स मजेदार रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने लिखा, “यह सबसे इंडियन इन-फ्लाइट मील है.” दूसरे ने कहा, “अगर मुझे फ्लाइट में ऐसा खाना मिले तो मैं बेहद खुश हो जाऊं.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “बाली जाने से पहले ही देसी आत्मा खुश हो गई होगी.” कई लोगों ने कहा कि यह आम airline food से कहीं बेहतर है.

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लोगों को याद आ गया देसी स्वाद

हलवा पूरी छोले आमतौर पर मंदिरों के प्रसाद, त्योहारों या पारंपरिक नाश्ते से जुड़ा माना जाता है. यही वजह है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में इसे देखकर लोग काफी surprised हुए. कुछ यूजर्स ने एयरलाइंस से मांग की कि ऐसे देसी breakfast options को रेगुलर मेन्यू का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. वहीं कई लोगों ने इसे “comfort food in the sky” तक बता दिया.

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Published at : 14 May 2026 10:11 AM (IST)
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