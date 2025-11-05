हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट

जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट

वीडियो में दिखता है कि तीन लड़के एक ही स्कूटी पर सवार हैं. उनमें से एक चला रहा है जबकि बाकी दो पीछे बैठे हैं. तीनों आपस में हंसते हुए स्कूटी को नागिन की तरह सड़क पर लहरा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 05 Nov 2025 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की गलियों में इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप हंसी रोक नहीं पाएंगे. सड़क पर स्कूटी चला रहे तीन दोस्तों का यह वीडियो एकदम फिल्मी है. तीनों दोस्तों ने सड़क को जैसे अपना डांस फ्लोर समझ लिया और नागिन की तरह लहराते हुए स्कूटी चलाने लगे. पहले तो लगा ये तीनों किसी रील की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो इतना मजेदार था कि देखने वाले ठहाके लगाते रह गए. कुछ ही सेकंड में इनकी मस्ती खुद इन पर भारी पड़ गई और ये तीनों सीधे सड़क पर आ गिरे.

स्कूटी पर सवार लड़कों का सड़क पर बना भूत

वीडियो में दिखता है कि तीन लड़के एक ही स्कूटी पर सवार हैं. उनमें से एक चला रहा है जबकि बाकी दो पीछे बैठे हैं. तीनों आपस में हंसते हुए स्कूटी को नागिन की तरह सड़क पर लहरा रहे हैं. सड़क पर ट्रैफिक भी है लेकिन तीनों को उसकी कोई परवाह नहीं. वे लगातार स्टंट करते हैं और कैमरे की ओर देखकर हंसते भी हैं. लेकिन तभी संतुलन बिगड़ जाता है और स्कूटी एक झटके में पलट जाती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drunken.raipur (@drunken.raipur)

गिरते ही तुरंत छोड़ भागे दोस्त

गिरते ही जो नजारा देखने को मिला, उसने पूरे इंटरनेट को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया. स्कूटी पलटते ही पीछे बैठे दोनों लड़के तो फौरन उठकर भाग जाते हैं. लेकिन बेचारा ड्राइवर लड़का वहीं रह जाता है. वो किसी तरह स्कूटी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी दोबारा उसके ऊपर गिर जाती है. उसके चेहरे के हावभाव देखकर साफ पता चलता है कि अब उसे समझ आ गया है “स्टंट और मस्ती का अंजाम क्या होता है.”

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

यूजर्स लेने लगे मजे, बोले ये इसी लायक

वीडियो को  drunken.raipur नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कैसे कैसे दोस्त हैं, मुसीबत में छोड़ भागे. एक और यूजर ने लिखा...किसी ने मदद नहीं की, लेकिन ये इसी के लायक हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....सांप तो बना नहीं कांड और हो गया.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

Published at : 05 Nov 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
TRENDING Scooter Accident VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Lucky Ali Interview | भारत भ्रमण | आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस | सकारात्मक परिणाम |
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | अंशुल गर्ग | अगली फिल्म और अधिक
यामी गौतम और इमरान हाशमी का इंटरव्यू | हक | शाह बानो की भूमिका के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
ट्रेंडिंग
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
यूटिलिटी
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget