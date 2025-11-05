जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
वीडियो में दिखता है कि तीन लड़के एक ही स्कूटी पर सवार हैं. उनमें से एक चला रहा है जबकि बाकी दो पीछे बैठे हैं. तीनों आपस में हंसते हुए स्कूटी को नागिन की तरह सड़क पर लहरा रहे हैं.
सोशल मीडिया की गलियों में इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप हंसी रोक नहीं पाएंगे. सड़क पर स्कूटी चला रहे तीन दोस्तों का यह वीडियो एकदम फिल्मी है. तीनों दोस्तों ने सड़क को जैसे अपना डांस फ्लोर समझ लिया और नागिन की तरह लहराते हुए स्कूटी चलाने लगे. पहले तो लगा ये तीनों किसी रील की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो इतना मजेदार था कि देखने वाले ठहाके लगाते रह गए. कुछ ही सेकंड में इनकी मस्ती खुद इन पर भारी पड़ गई और ये तीनों सीधे सड़क पर आ गिरे.
स्कूटी पर सवार लड़कों का सड़क पर बना भूत
वीडियो में दिखता है कि तीन लड़के एक ही स्कूटी पर सवार हैं. उनमें से एक चला रहा है जबकि बाकी दो पीछे बैठे हैं. तीनों आपस में हंसते हुए स्कूटी को नागिन की तरह सड़क पर लहरा रहे हैं. सड़क पर ट्रैफिक भी है लेकिन तीनों को उसकी कोई परवाह नहीं. वे लगातार स्टंट करते हैं और कैमरे की ओर देखकर हंसते भी हैं. लेकिन तभी संतुलन बिगड़ जाता है और स्कूटी एक झटके में पलट जाती है.
गिरते ही तुरंत छोड़ भागे दोस्त
गिरते ही जो नजारा देखने को मिला, उसने पूरे इंटरनेट को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया. स्कूटी पलटते ही पीछे बैठे दोनों लड़के तो फौरन उठकर भाग जाते हैं. लेकिन बेचारा ड्राइवर लड़का वहीं रह जाता है. वो किसी तरह स्कूटी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी दोबारा उसके ऊपर गिर जाती है. उसके चेहरे के हावभाव देखकर साफ पता चलता है कि अब उसे समझ आ गया है “स्टंट और मस्ती का अंजाम क्या होता है.”
यूजर्स लेने लगे मजे, बोले ये इसी लायक
वीडियो को drunken.raipur नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कैसे कैसे दोस्त हैं, मुसीबत में छोड़ भागे. एक और यूजर ने लिखा...किसी ने मदद नहीं की, लेकिन ये इसी के लायक हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....सांप तो बना नहीं कांड और हो गया.
