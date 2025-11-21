Video: थार पर खड़े होकर नाच रहे थे 3 लड़के, ब्रेक लगते ही ट्रक के सामने गिरे, बाल-बाल बचे

Stunt Viral Video: सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई चाहता है कि वह कुछ भी करके फेमस हो जाए, जिसके लिए कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार हो जाते हैं. कई लोग सड़कों पर खतरनाक स्टंट करने लगते हैं, लेकिन यहीं स्टंट उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के चलती थार गाड़ी के ऊपर खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं, लेकिन आगे उनका स्टंट उन्हीं पर भारी पड़ जाता है.

समय रहते ट्रक ड्राइवर ने लगाया ब्रेक

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक सफेद रंग की थार दौड़ रही है और उसकी छत पर चार-पांच लड़के खड़े होकर स्टंट कर रहे हैं. इसी दौरान सड़क पर सामने से एक ट्रक आ रहा होता है. ट्रक थार के बेहद करीब पहुंच जाता है, तभी थार की छत पर सवार लड़कों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सड़क पर बुरी तरह गिर जाते हैं. गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा लिया और सभी लड़के ट्रक के बेहद करीब गिरते हैं.

🚨Thar wale Chapri: Truck driver immediately applied brakes, Otherwise, the entire fault would have been the truck driver's, Who knows what people would have done to that driver, accident could have been bigger, People risk lives just to make a reel.pic.twitter.com/sWYHZ7VeBA — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 20, 2025

अगर ट्रक ड्राइवर ने समय से ब्रेक नहीं लगाया होता तो सभी लड़के ट्रक की चपेट में आ जाते. आगे वीडियो में देखा गया है कि सड़क पर गिरने के बाद सभी लड़के तुरंत खड़े हो जाते हैं और उन्हें किसी तरह की गंभीर चोटें नहीं आई.

लड़कों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए- यूजर्स

इस स्टंट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. लोगों ने लड़कों की लापरवाही पर सवाल खड़े किए है तो वहीं कुछ ने कहा कि इस तरह गाड़ी पर खड़े होकर स्टंट करना जानलेवा साबित हो सकता है. कुछ लोगों ने कहा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कुछ ने ट्रक ड्राइवर की तेजी की तारीफ की. एक यूजर ने कहा कि इस तरह के स्टंट करके सोशल मीडिया पर डालना गलत संदेश फैलाना है.