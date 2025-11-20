हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: इतना मत चिल्ला, ऐसे बनेगी मां? लेबर रूम में दर्द से तड़प रही बहू को हड़काती दिखी सास, वीडियो वायरल

Video: इतना मत चिल्ला, ऐसे बनेगी मां? लेबर रूम में दर्द से तड़प रही बहू को हड़काती दिखी सास, वीडियो वायरल

Viral Video: प्रयागराज के एक अस्पताल का वीडियो सामने आया है, यहां एक महिला लेबर रूम में दर्द से तड़प रही बहू को सास ताने मारती और बुरी तरह हड़काती हुई नजर आई.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

Shocking Viral Video: मां बनना कोई आम बात नहीं है, कहा जाता है कि एक बच्चे को जन्म देना एक औरत के लिए मौत के मुंह से झांककर वापस आना होता है. डिलीवरी के दर्द को झेलना छोटी बात नहीं है और इस समय महिला बस यहीं सोचती है कि बस कोई हाथ थाम ले, लेकिन सोचिए इस नाजुक समय में जब परिवार के सदस्य ही सहारा देने के बजाय ताने मारने लगे तो यह दर्द कम होने के बजाय दोगुना हो जाता है.

लेबर रूम में सास ने बहू को लगाई फटकार

इस वीडियो को फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. नाज़ फ़ातिमा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में महिला अपनी बहू से नार्मल डिलीवरी करवाने की जिद्द कर रही थी, जबकि डॉक्टरों और परिवार वालों ने दिक्कत के चलते सी-सेक्शन की सलाह दी थी, लेकिन महिला इसी बात को लेकर बहू को सहारा देने के बजाय उसपर चिल्ला रही है और साथ ही उसे ताने दे रही है. हालांकि यह सब मजाकियां अंदाज में होता है. सास की गर्भवती भी हंसती नज़र आती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ummul Khair Fatma (@drnaazfatima)

वीडियो में देख सकते हैं कि लेबर रूम के अंदर ही सास बहू के पास खड़ी है. वह बहू को कहती है कि इतना क्यों चिल्ला रही हो? मेरे समय में बिना आवाज के बच्चा हो गया था. सास बार-बार बहू का मजाक बनाती नजर आ रही है. बहू चिल्लाती है तो वह उसे कहने लगती है कि चुप रहो, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी. 

पति का हाथ पकड़ने पर भी डांटने लगी सास

सास के इतने ताने सुनने के बाद भी बहू काफी शांत नजर आ रही है. उसने अपने पति का हाथ पकड़ा हुआ होता है तो इस बात पर भी सास उसे डांटने लगती है और कहती हैं कि हाथ छोड़ो उसका. महिला के इस व्यवहार पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. हालांकि, वीडियो के आखिर में देखा जा सकता है कि डिलीवरी पहले ही हो गई होती है, लेकिन डॉ. और परिवार के अन्य लोग मिलकर महिला के रिएक्शन देखने के लिए मजाक कर रहे होते हैं. 

वीडियो को देखने के बाद लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जिस पर लोगों ने कहा कि इस समय बहू का साथ देना चाहिए तो वहीं सास उसको बुरा-भला कह रही है सब के सामने. कुछ ने घटना को शर्मनाक बताया. वीडियो पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. 

Published at : 20 Nov 2025 04:01 PM (IST)
VIRAL VIDEO UTTAR PRADESH NEWS PRAYAGRAJ NEWS
