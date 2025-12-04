हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में लड़की ने स्टेज पर काटा गदर, डांस मूव देखकर सर्दी में छूट जाएगा पसीना; देखें वीडियो

लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में लड़की ने स्टेज पर काटा गदर, डांस मूव देखकर सर्दी में छूट जाएगा पसीना; देखें वीडियो

लखनऊ यूनिवर्सिटी में चल रहे एक प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है. यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर हुई परफॉर्मेंस ने इंटरनेट पर ताबड़तोड़ हलचल मचा दी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Dec 2025 11:41 AM (IST)
आजकल यूनिवर्सिटी के फंक्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. एक ऐसा ही वीडियो फिलहाल खूब वायरल हो रहा है. लखनऊ यूनिवर्सिटी में चल रहे एक प्रोग्राम का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है. लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर हुई परफॉर्मेंस ने इंटरनेट पर ताबड़तोड़ हलचल मचा दी. ठंड के मौसम में लखनऊ यूनिवर्सिटी में लड़की ने जो एनर्जी और कॉन्फिडेंस से डांस किया, उसे देखकर यूजर बोल रहे हैं कि यह तो नेक्स्ट लेवल डांस कर रही है.

स्टेज पर लड़की ने दिखाएं धांसू मूव्स, झूम उठा पूरा हॉल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AnilYadavmedia1 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वायरल वीडियो में लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्टेज नजर आता है, जहां म्यूजिक बजते ही एक लड़की अपनी हाई एनर्जी परफॉर्मेंस से माहौल में आग लगा देती है. उसके डांस स्टेप्स इतने ताबड़तोड़ और बोल्ड है कि वहां मौजूद स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं. इसके बाद लड़की के डांस मूव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर लोग लड़की का डांस देखकर कह रहे हैं कि इस परफॉर्मेंस को देख सर्दियों में भी गर्मी महसूस होने लगी. वहीं कई लोग इसे देखकर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं.

यूजर्स का रिएक्शन, हमारे टाइम में यह सब क्यों नहीं होता था

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कमेंट्स के लाइन लग गई. किसी ने लड़की की एनर्जी की तारीफ की तो कई यूजर यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े करते दिखे. वीडियो को देखकर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया कि अब यूनिवर्सिटी में यही होता है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि यह तो नेक्स्ट लेवल का डांस कर रही है. एक और यूजर कमेंट करता है कि हमारे यूनिवर्सिटी छोड़ते ही यह सब होने लगा, हम लोगों के टाइम पर तो यह नहीं था. वहीं एक यूजर ने तंज कसा कि इसलिए तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है. एक और यूजर कमेंट करता है कि एक बात तो पक्की है इसके बाद यह फेमस हो जाएगी. वहीं एक यूजर लिखता है कि कॉमर्स के बच्चे यूं ही बदनाम नहीं है, कुछ तो खास बात इनमें भी है. इसके अलावा एक यूजर ने तो एजुकेशन पर सवाल खड़े करते हुए कमेंट किया कि पढ़ाई और स्किल छोड़कर भारत की ज्यादातर यूनिवर्सिटी में बाकी सब कुछ हो रहा है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 04 Dec 2025 11:41 AM (IST)
Trending News Lucknow University VIRAL VIDEO Girl Dance Performance
