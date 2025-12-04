आजकल यूनिवर्सिटी के फंक्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. एक ऐसा ही वीडियो फिलहाल खूब वायरल हो रहा है. लखनऊ यूनिवर्सिटी में चल रहे एक प्रोग्राम का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है. लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर हुई परफॉर्मेंस ने इंटरनेट पर ताबड़तोड़ हलचल मचा दी. ठंड के मौसम में लखनऊ यूनिवर्सिटी में लड़की ने जो एनर्जी और कॉन्फिडेंस से डांस किया, उसे देखकर यूजर बोल रहे हैं कि यह तो नेक्स्ट लेवल डांस कर रही है.

स्टेज पर लड़की ने दिखाएं धांसू मूव्स, झूम उठा पूरा हॉल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AnilYadavmedia1 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वायरल वीडियो में लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्टेज नजर आता है, जहां म्यूजिक बजते ही एक लड़की अपनी हाई एनर्जी परफॉर्मेंस से माहौल में आग लगा देती है. उसके डांस स्टेप्स इतने ताबड़तोड़ और बोल्ड है कि वहां मौजूद स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं. इसके बाद लड़की के डांस मूव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर लोग लड़की का डांस देखकर कह रहे हैं कि इस परफॉर्मेंस को देख सर्दियों में भी गर्मी महसूस होने लगी. वहीं कई लोग इसे देखकर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं.

यूजर्स का रिएक्शन, हमारे टाइम में यह सब क्यों नहीं होता था

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कमेंट्स के लाइन लग गई. किसी ने लड़की की एनर्जी की तारीफ की तो कई यूजर यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े करते दिखे. वीडियो को देखकर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया कि अब यूनिवर्सिटी में यही होता है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि यह तो नेक्स्ट लेवल का डांस कर रही है. एक और यूजर कमेंट करता है कि हमारे यूनिवर्सिटी छोड़ते ही यह सब होने लगा, हम लोगों के टाइम पर तो यह नहीं था. वहीं एक यूजर ने तंज कसा कि इसलिए तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है. एक और यूजर कमेंट करता है कि एक बात तो पक्की है इसके बाद यह फेमस हो जाएगी. वहीं एक यूजर लिखता है कि कॉमर्स के बच्चे यूं ही बदनाम नहीं है, कुछ तो खास बात इनमें भी है. इसके अलावा एक यूजर ने तो एजुकेशन पर सवाल खड़े करते हुए कमेंट किया कि पढ़ाई और स्किल छोड़कर भारत की ज्यादातर यूनिवर्सिटी में बाकी सब कुछ हो रहा है.

ये भी पढ़ें-Video: मंदिर में हुई कर्पूरगौरं आरती तो कुत्ता भी करने लगा पाठ, यूजर्स ने सनातन धर्म से जोड़ा कनेक्शन