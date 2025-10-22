पोते ने रॉकेट में लगाई आग! दादा जी बन गए निशाना- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

दीवाली का जश्न हो और सोशल मीडिया पर धमाकेदार वीडियो न छाए, ऐसा हो ही नहीं सकता. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने इंटरनेट पर हंसी का बवंडर मचा दिया है. वीडियो में एक शरारती लड़का रॉकेट को सीधा ऊपर उड़ाने के बजाय सड़क पर आढ़ा रख देता है. जैसे ही वो उसमें आग लगाता है, रॉकेट अपनी दिशा भूलकर सामने की गली की तरफ भागता है. तभी सामने से आते दिखते हैं धोती पहने एक बुज़ुर्ग दादा जी, जो शायद पास की दुकान से कुछ लेकर लौट रहे होते हैं. किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है. रॉकेट सीधा उड़ता हुआ जाकर दादा जी की धोती में घुस जाता है और “धड़ाम!”

सड़क पर रखा रॉकेट और दादा जी पर साध दिया निशाना

यह वीडियो किसी रिहायशी इलाके का बताया जा रहा है जहां कुछ युवक दीवाली की शाम पटाखे जलाने में व्यस्त थे. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक लड़का रॉकेट को बोतल या पाइप में लगाने के बजाय सीधे सड़क पर आढ़ा रख देता है. उसके दोस्तों की हंसी और शोर में कोई ये सोच भी नहीं पाता कि इसका अंजाम क्या होगा. जैसे ही लड़का रॉकेट में आग लगाता है, वो सीधा ऊपर जाने के बजाय जमीन पर रॉकेट कार की तरह दनदनाता हुआ सामने की गली में घुस जाता है.

दादा जी की धोती में घुसा रॉकेट!

संयोग ऐसा बनता है कि ठीक उसी वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने सफेद धोती और कुर्ता पहन रखा है, गली से गुजर रहे होते हैं. रॉकेट इतनी तेजी से उनकी तरफ आता है कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता. रॉकेट सीधा जाकर उनकी धोती में फंस जाता है और कुछ ही पल में फट जाता है. एक पल को तो आसपास के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन जैसे ही दादा जी उछलते हुए दौड़ते हैं और खुद को संभालते हैं, पूरा माहौल हंसी में बदल जाता है.

यूजर्स ने काटा बवाल

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ती. एक और यूजर ने लिखा...दादा जी अब दीवाली पर कभी बाहर नहीं निकलेंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लड़का रॉक और दादा जी शॉक्ड.

