सांप और नेवले की जंग के बारे में तो आपने खूब सुना होगा. कहा जाता है कि सांप और नेवले की जंग में हमेशा नेवला ही जीतता है लेकिन इस बात का सबूत बहुत कम लोग दे पाते हैं. लेकिन आज आपका ये शक और इंतजार भी दूर हो ही जाएगा. एक वीडियो इंटरनेट पर इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें एक नेवला और सांप एक दूसके के साथ मौत की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में नेवला सांप को ऐसी मौत देता है कि मौत भी कांप उठती है.

सांप और नेवले में छिड़ी खूनी जंग

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नेवला और सांप एक दूसरे से खूनी जंग लड़ रहे हैं. यहां धामन सांप ने नेवले पर जैसे ही अटैक किया वैसे ही नेवले ने सांप को ऐसा पटखनी दी कि सांप को दोबारा उठने का मौका नहीं मिला. सांप दर्द से लगातार छटपटा रहा है लेकिन नेवले के जबड़ों ने सांप के मुंह को ऐसा जकड़ा है कि नेवला रहम खाने को तैयार नहीं है. सांप का मुंह लहूलुहान हो चुका है और वो नेवले से लगातार जान की भीख मांग रहा है लेकिन ये जंगल की दुनिया है, यहां उसी को मौत मिलती है जो रहम कर जाता है.

पहले तो हमने केवल सुना ही था कि सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवला ही जीतता है और आज आप वीडियो से भी देख लो नेवला ही जीतता है

इनके बारे में आपके क्या विचार है

आखिर में दम तोड़ गया सांप?

आखिर में सांप ने नेवले से लिपटकर उसे हराने की आखिरी कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम साबित हुई. आखिर में नेवला ही सांप को तड़पा तड़पा कर मारता रहा और सांप ने वहीं हथियार डाल दिए. खून में सना सांप का शरीर ऐसा था मानों कि नेवले ने उसके मुंह के दो टुकड़े कर दिए हों. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को @cute_girl789 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...नेवले की एक मार से सांप का खेल खत्म हो जाता है. एक और यूजर ने लिखा...इन्हें कभी देखा नहीं था लड़ते हुए आज ये सपना भी पूरा हो गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आजकल इनका झगड़ा बहुत कम देखने को मिलता है.

