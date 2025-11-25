72 साल के चाचा ने 117 मीटर से लगाई छलांग! बंजी जंपिंग करते हुए वीडियो वायरल- यूजर्स हैरान

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो हमें दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है. कभी कोई बच्चा अपनी स्किल्स से हैरान कर देता है तो कभी कोई बुजुर्ग अपनी हिम्मत से. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने पूरे इंटरनेट का रुख ही बदल दिया है. क्योंकि इस उम्र में ऐसे जिगर वाले लोग आजकल कम ही देखने को मिलते हैं. 72 साल के एक बुजुर्ग चाचा, वो भी बीजेपी का शॉल औढ़कर, 117 मीटर की ऊंचाई से सीधे बंजी जंपिंग कर डालते हैं. कैमरा उनके चेहरे पर टिका रहता है और चाचा बिना किसी डर के हंसते हुए छलांग लगा देते हैं. वीडियो जितना मजेदार है, उतना ही हैरान करने वाला भी.

72 साल के बुजुर्ग ने 117 मीटर की ऊंचाई से लगाई छलांग

सोशल मीडिया पर 72 साल के एक बुजुर्ग चाचा का बंजी जंपिंग करता वीडियो आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि चाचा ने बीजेपी पार्टी का भगवा शॉल कंधे पर डाल रखा है और नीचे 117 मीटर की गहरी खाई है, चाचा बंजी जंपिंग पॉइंट पर आते हैं और प्रक्रिया शुरू करते हैं. रस्सियों को चेक किया जाता है, गाइड आखिरी निर्देश देता है. लेकिन चाचा इतने कूल मोड में होते हैं कि जैसे किसी पार्क में झूला झूलने जा रहे हों. कैमरा चालू होते ही वो मुस्कुराते हैं और थम्स अप करते हुए छलांग लगा देते हैं.

72 साल की उम्र में ताऊ जी ने "BJP" के शॉल को पहनकर देश की सबसे ऊँची 117 मीटर से बंजी जंपिंग की ..ये होता है आत्मविश्वास BJP के नाम का 💪👏👏



BJP यानी Bungee Jumping Party 🔥



Congress वालो चमचो 🤣🤣 जोश जोश में तुम लोग ये ट्राय मत करना नहीं तो सीधे पाताल लोक में घुस जाओगे 🤣🤣 pic.twitter.com/8MR2VaPCRr — Ms.Bhumi (@ibmindia20) November 24, 2025

बीजेपी की शॉल पहन की बंजी जंपिंग

बीजेपी शॉल पहनकर जंप लगाने को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है. कुछ लोग इसे पार्टी के लिए जोश और डेडिकेशन बता रहे हैं. वहीं कुछ कह रहे हैं कि यह चाचा का पर्सनल स्टाइल था. हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि चाचा किसी राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं या सिर्फ मजे के लिए शॉल पहना था.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स बोले, इस उम्र में भी चाचा की जवानी गई नहीं है

वीडियो को @ibmindia20 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...चाचा बीजेपी कट्टर समर्थक लग रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...अब कांग्रेस बैनर के साथ भी बंजी जंपिंग का वीडियो भी आने वाला है क्या? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस उम्र में चाचा के जोश को सलाम है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे