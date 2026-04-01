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लोग हंसते रहे, वह काम करता रहा! अकेले लड़के ने साफ कर दी पूरी नदी, आनंद महिंद्रा ने भी की तारीफ

जहां लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, वहीं बिट्टू ने कुछ अलग करने की ठानी और बिना किसी बड़े संसाधन के काम शुरू कर दिया. उसकी मेहनत और जुनून ने प्रदुषित नदी की तस्वीर बदलकर रख दी है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 01 Apr 2026 06:56 AM (IST)
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आज के दौर में सोशल मीडिया पर अक्सर फालतू और मजाकिया चीजें ही वायरल होती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी कहानियां भी सामने आ जाती हैं जो दिल छू जाती हैं और प्रेरणा बन जाती हैं. ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ब्यावरा के रहने वाले 20 साल के युवक बिट्टू तबाही की, जिसने अकेले दम पर एक गंदी और प्रदूषित नदी को साफ करने का बीड़ा उठा लिया. जहां लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, वहीं बिट्टू ने कुछ अलग करने की ठानी और बिना किसी बड़े संसाधन के काम शुरू कर दिया. उसकी मेहनत और जुनून ने न सिर्फ नदी की तस्वीर बदली, बल्कि पूरे देश का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया.

अकेले शुरू की सफाई, दोस्तों ने भी छोड़ा साथ

बिट्टू ने 26 जनवरी को अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अज्नार नदी की सफाई शुरू की थी. शुरुआत में कुछ लोग उसके साथ थे, लेकिन धीरे-धीरे सभी पीछे हट गए और वह अकेला ही इस मिशन में जुट गया. हाथ में साधारण औजार और दिल में बड़ा इरादा लेकर वह रोज नदी में उतरता और प्लास्टिक कचरा, काई और गंदगी बाहर निकालता. यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा.

आलोचना के बीच भी नहीं रुका जुनून

जब बिट्टू ने नदी साफ करने का काम शुरू किया तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के लिए यह सब कर रहा है. लेकिन इन बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा. उसने अपने काम पर ध्यान दिया और साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो अकेला इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है. उसकी मेहनत का नतीजा अब साफ दिखने लगा है, नदी का पानी पहले से काफी साफ नजर आ रहा है और गंदगी भी कम हो गई है.

सोशल मीडिया से मिला सपोर्ट, आनंद महिंद्रा ने भी की तारीफ

बिट्टू की इस अनोखी पहल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाले गए ‘पहले और बाद’ के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस बीच मशहूर उद्योगपति Anand Mahindra ने भी उसकी तारीफ की और उसे “Monday Motivation” बताया. उन्होंने कहा कि अगर सोशल मीडिया के लाइक्स किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है.

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‘असली हीरो’ बना बिट्टू, लोगों ने बताया इंस्पिरेशन

इंटरनेट पर लोग बिट्टू को “रियल हीरो” और “अकेला योद्धा” बता रहे हैं. कई यूजर्स ने उसकी मदद के लिए फंड देने की बात भी कही है, ताकि वह इस काम को आगे भी जारी रख सके. कुछ लोगों ने उसकी तुलना ‘माउंटेन मैन’ से करते हुए कहा कि अगर एक इंसान इतना कर सकता है, तो पूरा देश मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है. बिट्टू तबाही की यह कहानी सिर्फ एक नदी की सफाई की नहीं, बल्कि एक सोच की है—कि बदलाव की शुरुआत अकेले भी की जा सकती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Apr 2026 06:56 AM (IST)
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