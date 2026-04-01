लोग हंसते रहे, वह काम करता रहा! अकेले लड़के ने साफ कर दी पूरी नदी, आनंद महिंद्रा ने भी की तारीफ

आज के दौर में सोशल मीडिया पर अक्सर फालतू और मजाकिया चीजें ही वायरल होती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी कहानियां भी सामने आ जाती हैं जो दिल छू जाती हैं और प्रेरणा बन जाती हैं. ऐसी ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ब्यावरा के रहने वाले 20 साल के युवक बिट्टू तबाही की, जिसने अकेले दम पर एक गंदी और प्रदूषित नदी को साफ करने का बीड़ा उठा लिया. जहां लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, वहीं बिट्टू ने कुछ अलग करने की ठानी और बिना किसी बड़े संसाधन के काम शुरू कर दिया. उसकी मेहनत और जुनून ने न सिर्फ नदी की तस्वीर बदली, बल्कि पूरे देश का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया.

अकेले शुरू की सफाई, दोस्तों ने भी छोड़ा साथ

बिट्टू ने 26 जनवरी को अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अज्नार नदी की सफाई शुरू की थी. शुरुआत में कुछ लोग उसके साथ थे, लेकिन धीरे-धीरे सभी पीछे हट गए और वह अकेला ही इस मिशन में जुट गया. हाथ में साधारण औजार और दिल में बड़ा इरादा लेकर वह रोज नदी में उतरता और प्लास्टिक कचरा, काई और गंदगी बाहर निकालता. यह काम आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा.

This young man from Biaora, M.P, was criticised for claiming to have cleaned parts of a river just in order to gain social media views.



Well, we usually complain that social media rewards the trivial rather than the meaningful



So If a desire for ‘likes’ can become a force for… pic.twitter.com/ARgEhphuQN — anand mahindra (@anandmahindra) March 30, 2026

आलोचना के बीच भी नहीं रुका जुनून

जब बिट्टू ने नदी साफ करने का काम शुरू किया तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के लिए यह सब कर रहा है. लेकिन इन बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा. उसने अपने काम पर ध्यान दिया और साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो अकेला इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है. उसकी मेहनत का नतीजा अब साफ दिखने लगा है, नदी का पानी पहले से काफी साफ नजर आ रहा है और गंदगी भी कम हो गई है.

सोशल मीडिया से मिला सपोर्ट, आनंद महिंद्रा ने भी की तारीफ

बिट्टू की इस अनोखी पहल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाले गए ‘पहले और बाद’ के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस बीच मशहूर उद्योगपति Anand Mahindra ने भी उसकी तारीफ की और उसे “Monday Motivation” बताया. उन्होंने कहा कि अगर सोशल मीडिया के लाइक्स किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है.

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‘असली हीरो’ बना बिट्टू, लोगों ने बताया इंस्पिरेशन

इंटरनेट पर लोग बिट्टू को “रियल हीरो” और “अकेला योद्धा” बता रहे हैं. कई यूजर्स ने उसकी मदद के लिए फंड देने की बात भी कही है, ताकि वह इस काम को आगे भी जारी रख सके. कुछ लोगों ने उसकी तुलना ‘माउंटेन मैन’ से करते हुए कहा कि अगर एक इंसान इतना कर सकता है, तो पूरा देश मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है. बिट्टू तबाही की यह कहानी सिर्फ एक नदी की सफाई की नहीं, बल्कि एक सोच की है—कि बदलाव की शुरुआत अकेले भी की जा सकती है.

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