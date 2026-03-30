हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Assembly Elections 2026 Live: कांग्रेस ने बंगाल चुनावों के लिए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की, अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर से मैदान में उतरे

Assembly Elections 2026 Live: कांग्रेस ने बंगाल चुनावों के लिए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की, अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर से मैदान में उतरे

Assembly Elections 2026 Live: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव का हर लेटेस्ट अपडेट आपको यहां मिलेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Mar 2026 07:14 AM (IST)

LIVE

Key Events
Assembly Elections 2026 Live Updates West Bengal Assam TN Kerala Mamta Banerjee SIR Assembly Elections 2026 Live: कांग्रेस ने बंगाल चुनावों के लिए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की, अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर से मैदान में उतरे
Assembly Elections 2026 Live
Source : PTI

Background

Assembly Elections 2026 Live: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में जल्द मतदान होने वाले हैं. देश के चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर सभी सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियां एक्शन मोड में है. उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी घोषणापत्र तक सभी मुद्दों पर लगातार बैठकों के बाद अब जनता के बीच सभी दल के नेता वोट की अपील करते दिख रहे हैं.

इन सभी राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है. पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं. यहां पर इस बार दो चरणों में वोटिंग होगी. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी 2011 से सत्ता में हैं. राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी का मुख्य मुकाबला बीजेपी से है. जहां ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करना चाहेंगी वहीं बीजेपी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठियों का साथ देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाकर जनता से उनके खिलाफ वोट करने की अपील कर रही है. 

दूसरी तरफ टीएमसी बंगाल चुनाव को एक बार फिर बंगाली बनाम गैर बंगाली का चुनाव बता रही है. वो बंगाली प्रवासियों पर अन्य राज्यों में होने वाले कथित हमलों का जिक्र कर बीजेपी को घेर रही है और जनता से बंगाली अस्मिता की रक्षा के लिए टीएमसी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है.

बंगाल में विपक्ष की मजबूत भूमिका

पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में नहीं है, लेकिन विपक्ष के तौर पर उसकी पकड़ बनी हुई है. 2021 चुनाव में पार्टी ने 77 सीटें जीती थीं, मगर समय के साथ कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने और उपचुनावों के चलते यह संख्या घटकर 64 रह गई. राज्य में सुवेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं और पार्टी लगातार अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

 

07:14 AM (IST)  •  30 Mar 2026

 West Bengal Assembly election Live: कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की

कांग्रेस ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मौसम नूर मालतीपुर से चुनाव लड़ेंगी.

Load More
Tags :
West Bengal Assembly Election West Bengal Election 2026 WB Election 2026 Assembly Elections 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: कांग्रेस ने बंगाल चुनावों के लिए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की, अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर से मैदान में उतरे
Live: कांग्रेस ने बंगाल चुनावों के लिए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी की, अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर से मैदान में उतरे
चुनाव 2026
Assam Election: 25 लाख का बीमा, बुजुर्गों को 1250 रुपये महीना पेंशन... असम में चुनाव से पहले खरगे ने किया कांग्रेस की 5 गारंटियों का ऐलान
25 लाख का बीमा, बुजुर्गों को 1250 रुपये महीना पेंशन... असम में चुनाव से पहले खरगे ने किया कांग्रेस की 5 गारंटियों का ऐलान
चुनाव 2026
महिलाओं-बुजुर्गों को 2000 रुपये महीना, फ्री बिजली और 35 लाख छात्रों को लैपटॉप... तमिलनाडु में DMK ने जारी किया मेनिफेस्टो
महिलाओं-बुजुर्गों को 2000 रुपये महीना, फ्री बिजली... तमिलनाडु में DMK ने जारी किया मेनिफेस्टो
चुनाव 2026
West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को दिया टिकट
बंगाल में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को दिया टिकट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में प्रहार...वॉर रूम में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
UP News: प्रेमी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका, शादी से इनकार पर किया ड्रामा | Pratapgarh
Chitra Tripathi: जाने युद्ध से किन देशों को हुआ बड़ा नुकसान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trumpa
Iran US Israel War: 30 दिन… फिर भी नहीं झुका ईरान | America | Trump | Big Breaking | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: 'ईरान-अमेरिका दोनों को पाकिस्तान पर यकीन, अब...' जंग के बीच पाकिस्तान का चौंकाने वाला दावा
'ईरान-अमेरिका दोनों को पाकिस्तान पर यकीन, अब...' जंग के बीच पाकिस्तान का चौंकाने वाला दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश की ‘समानता भाईचारा रैली’ पर BJP का तंज, पंकज चौधरी बोले- 2027 में होगा सपाइयों का सफाया
अखिलेश की ‘समानता भाईचारा रैली’ पर BJP का तंज, पंकज चौधरी बोले- 2027 में होगा सपाइयों का सफाया
इंडिया
LPG Crisis: भारत में घरेलू सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, केरोसीन के नियमों में दी छूट
भारत में घरेलू सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, केरोसीन के नियमों में दी छूट
बिहार
Bihar News: आज इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार! तमाम बैठकों के बीच बिहार में नए CM को लेकर हलचल तेज
मुख्यमंत्री पद से आज इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार! तमाम बैठकों के बीच बिहार में नए CM को लेकर हलचल तेज
आईपीएल 2026
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
बॉलीवुड
मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया
मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
टेक्नोलॉजी
होटल-रेस्टोरेंट बिल में जोड़ रहे LPG चार्ज तो तुरंत ऐसे करें शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस
होटल-रेस्टोरेंट बिल में जोड़ रहे LPG चार्ज तो तुरंत ऐसे करें शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget