Assembly Elections 2026 Live: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में जल्द मतदान होने वाले हैं. देश के चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर सभी सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियां एक्शन मोड में है. उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी घोषणापत्र तक सभी मुद्दों पर लगातार बैठकों के बाद अब जनता के बीच सभी दल के नेता वोट की अपील करते दिख रहे हैं.

इन सभी राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है. पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं. यहां पर इस बार दो चरणों में वोटिंग होगी. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी 2011 से सत्ता में हैं. राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी का मुख्य मुकाबला बीजेपी से है. जहां ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करना चाहेंगी वहीं बीजेपी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठियों का साथ देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाकर जनता से उनके खिलाफ वोट करने की अपील कर रही है.

दूसरी तरफ टीएमसी बंगाल चुनाव को एक बार फिर बंगाली बनाम गैर बंगाली का चुनाव बता रही है. वो बंगाली प्रवासियों पर अन्य राज्यों में होने वाले कथित हमलों का जिक्र कर बीजेपी को घेर रही है और जनता से बंगाली अस्मिता की रक्षा के लिए टीएमसी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है.

बंगाल में विपक्ष की मजबूत भूमिका

पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में नहीं है, लेकिन विपक्ष के तौर पर उसकी पकड़ बनी हुई है. 2021 चुनाव में पार्टी ने 77 सीटें जीती थीं, मगर समय के साथ कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने और उपचुनावों के चलते यह संख्या घटकर 64 रह गई. राज्य में सुवेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं और पार्टी लगातार अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.