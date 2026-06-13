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मेरे बच्चों को मत छूना! ट्रैक्टर के सामने पर फैलाए खड़ी हो गई नन्हीं चिड़िया, VIDEO देख भर आएंगी आंखें

खेत में ट्रैक्टर के सामने अपने अंडों के लिए डटकर खड़ी हो गई नन्ही चिड़िया और फिर इंसानियत ने भी दिल जीत लिया. ट्रैक्टर चालक ने अंडों को सुरक्षित जगह रखकर दिखाया कि संवेदनशीलता अब भी जिंदा है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 13 Jun 2026 03:46 PM (IST)
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कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जो इंसानियत और प्रकृति के खूबसूरत रिश्ते को एक ही फ्रेम में दिखा देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी चिड़िया अपने अंडों की रक्षा के लिए ट्रैक्टर के सामने डटकर खड़ी हो जाती है. खेत जोतते समय जब ट्रैक्टर उसके घोंसले के पास पहुंचता है, तो वह निडर होकर अपने पंख फैला लेती है और जोर-जोर से आवाज निकालकर मानो खतरे की चेतावनी देने लगती है.

मां का साहस देख रुका ट्रैक्टर

वीडियो में देखा जा सकता है कि खेत में ट्रैक्टर चल रहा होता है और जैसे ही वह चिड़िया के अंडों के पास पहुंचता है, चिड़िया अचानक सामने आ जाती है. वह अपने पंख फैलाकर ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करती है. उसका यह व्यवहार साफ दिखाता है कि एक मां अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे से टकराने को तैयार रहती है, चाहे सामने कितना ही बड़ा खतरा क्यों न हो.

 
 
 
 
 
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इंसानियत भी आई नजर

इस पूरी घटना में सबसे खास बात यह रही कि ट्रैक्टर चला रहे व्यक्ति ने भी संवेदनशीलता दिखाई. उसने तुरंत ट्रैक्टर रोक दिया और चिड़िया के अंडों को सावधानी से उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया. इसके बाद चिड़िया वापस अपने अंडों के पास आकर बैठ गई, मानो वह उस इंसान का धन्यवाद कर रही हो जिसने उसके बच्चों की जान बचा ली.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे “मां के प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल” बताया है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह वीडियो हमें सिखाता है कि इंसान और जानवरों के बीच संवेदनशीलता कितनी जरूरी है.

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यूजर्स के रिएक्शन

कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “मां तो मां होती है, चाहे इंसान हो या चिड़िया.” वहीं दूसरे ने कहा, “ट्रैक्टर वाले भाई को सलाम, जिसने वक्त रहते समझदारी दिखाई.” कई यूजर्स ने इस वीडियो को ‘दिल जीत लेने वाला’ बताया और कहा कि ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं इंसानियत पर भरोसा बढ़ाती हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 03:46 PM (IST)
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