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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजू घूमने आए बच्चे को शख्स ने मगरमच्छों के गड्ढे में दिया धक्का, बचाने के लिए महिला ने लगा दी छलांग

जू घूमने आए बच्चे को शख्स ने मगरमच्छों के गड्ढे में दिया धक्का, बचाने के लिए महिला ने लगा दी छलांग

यह घटना इंग्लैंड के एक चिड़ियाघर में हुई, जहां एक तीन साल का बच्चा मगरमच्छों के एनक्लोजर के बाहर खड़ा हुआ था, जिसे एक शख्स ने धक्का दे दिया, इसके बाद बच्चा 15 फीट गहरे मगरमच्छ के बाड़े में जा गिरा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Jun 2026 01:45 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मामले ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. दरअसल, इंग्लैंड के चिड़ियाघर में घूमने आए एक बच्चे को शख्स ने मगरमच्छों को बाड़े में धक्का दे दिया जिसके बाद वहां सनसनी फैल गई.  जी हां, इस दिल दहला देने वाली घटना में चिड़ियाघर घूमने आया तीन साल का मासूम अचानक मगरमच्छों के बाड़े में जा गिरा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मामला

यह घटना इंग्लैंड के एक चिड़ियाघर में हुई, जहां एक तीन साल का बच्चा मगरमच्छों के एनक्लोजर के बाहर खड़ा हुआ था, जिसे एक शख्स ने धक्का दे दिया, इसके बाद बच्चा 15 फीट गहरे मगरमच्छ के बाड़े में जा गिरा. जानकारी के मुताबिक जब बच्चे की चीखें सुनाई दी तो सबसे पहले जू की ऑनर उसे बचाने के लिए भागी. जब तक बच्चे को बाहर निकाला तब तक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया था जिससे उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई है. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. पुलिस को दोपहर करीब 1:24 बजे इस घटना की सूचना मिली थी.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने इस मामले में 30 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर हत्या के प्रयास का शक है. जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी और बच्चा एक-दूसरे को नहीं जानते थे. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बच्चे को मगरमच्छों ने हमला किया या नहीं. फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है.

जानदार कोशिश, जान बचाने कूदी महिला

चिड़ियाघर के संचालक के अनुसार, जैसे ही हादसा हुआ, उनकी पत्नी तुरंत मगरमच्छों के बाड़े में कूद गईं और बच्चे को बचाने की कोशिश की. इस बहादुरी की हर तरफ चर्चा हो रही है. घटना के बाद चिड़ियाघर के ट्रॉपिकल हाउस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. कई यूजर्स ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो कुछ ने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है. वहीं कुछ लोग बच्चे की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं और इसे बेहद दुखद और चौंकाने वाला हादसा बता रहे हैं. अब ये मामला पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग शख्स के खिलाफ सख्त सजा की मांग भी कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 01:45 PM (IST)
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