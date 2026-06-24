सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मामले ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. दरअसल, इंग्लैंड के चिड़ियाघर में घूमने आए एक बच्चे को शख्स ने मगरमच्छों को बाड़े में धक्का दे दिया जिसके बाद वहां सनसनी फैल गई. जी हां, इस दिल दहला देने वाली घटना में चिड़ियाघर घूमने आया तीन साल का मासूम अचानक मगरमच्छों के बाड़े में जा गिरा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मामला

यह घटना इंग्लैंड के एक चिड़ियाघर में हुई, जहां एक तीन साल का बच्चा मगरमच्छों के एनक्लोजर के बाहर खड़ा हुआ था, जिसे एक शख्स ने धक्का दे दिया, इसके बाद बच्चा 15 फीट गहरे मगरमच्छ के बाड़े में जा गिरा. जानकारी के मुताबिक जब बच्चे की चीखें सुनाई दी तो सबसे पहले जू की ऑनर उसे बचाने के लिए भागी. जब तक बच्चे को बाहर निकाला तब तक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया था जिससे उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई है. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. पुलिस को दोपहर करीब 1:24 बजे इस घटना की सूचना मिली थी.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने इस मामले में 30 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर हत्या के प्रयास का शक है. जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी और बच्चा एक-दूसरे को नहीं जानते थे. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बच्चे को मगरमच्छों ने हमला किया या नहीं. फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है.

जानदार कोशिश, जान बचाने कूदी महिला

चिड़ियाघर के संचालक के अनुसार, जैसे ही हादसा हुआ, उनकी पत्नी तुरंत मगरमच्छों के बाड़े में कूद गईं और बच्चे को बचाने की कोशिश की. इस बहादुरी की हर तरफ चर्चा हो रही है. घटना के बाद चिड़ियाघर के ट्रॉपिकल हाउस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. कई यूजर्स ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, तो कुछ ने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है. वहीं कुछ लोग बच्चे की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं और इसे बेहद दुखद और चौंकाने वाला हादसा बता रहे हैं. अब ये मामला पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग शख्स के खिलाफ सख्त सजा की मांग भी कर रहे हैं.

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