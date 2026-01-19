उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आई यह घटना सुनने में जितनी अजीब है, देखने में उतनी ही हैरान करने वाली भी है. यहां एक मंदिर में ऐसा कुछ हो रहा है, जिस पर यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है. मंदिर में रोज पूजा करने आने वाले श्रद्धालु अब भगवान के साथ-साथ एक कुत्ते के भी दर्शन करने लगे हैं. लोग उस कुत्ते को छू रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं और उससे आशीर्वाद ले रहे हैं. वजह यह है कि यह कुत्ता पिछले कई दिनों से मंदिर में बनी हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर लगातार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है.

मूर्ति की परिक्रमा कर रहे कुत्ते को पूजने लगे लोग

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मंदिर में लोगों ने एक कुत्ते की पूजा शुरू कर दी है. यह कुत्ता पिछले कई दिनों से मंदिर में बनी हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था. धीरे-धीरे यह बात फैल गई और श्रद्धालुओं की भीड़ वहां जमा होने लगी. मंदिर से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता शांति से एक कंबल जैसी चीज पर बैठा हुआ है. मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लोग कुत्ते के पास जाते हैं, उसके सिर को दोनों हाथों से छूते हैं और उसके सामने झुककर आशीर्वाद लेते हैं. कुछ लोग तो जमीन पर घुटने टेककर भी बैठे नजर आते हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी लोग कुत्ते को खास मानने लगे हैं.

पशु चिकित्सकों का मानना है कि कुत्ते को फ्रंट ब्रेन डिसआर्डर हो सकता है। ऐसी स्थिति में ही कुत्ता बार-बार एक जैसी हरकत करता है। लेकिन डिसऑर्डर का ज़्यादा असर इंसानों में दिख रहा। मूर्ख जनता भंडारे करवा रही है, दर्शन कर रही। जब कुत्ता मूर्ख पब्लिक को बुद्धिविहीन कर सकता है तो नेता… pic.twitter.com/8acXLSZhuW — Bhadohi Wallah (@Mithileshdhar) January 17, 2026

पिछले कई दिनों से मंदिर में ही रह रहा है कुत्ता

बताया जा रहा है कि यह कुत्ता पिछले करीब सात दिनों से मंदिर में ही रह रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया गया है कि कुत्ता बीच-बीच में थोड़ा आराम करता है, लेकिन कई बार 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक लगातार हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाता रहा. वीडियो में कुत्ता बहुत कमजोर और दुबला-पतला दिख रहा है. वह अपना सिर नीचे किए हुए घड़ी की उलटी दिशा में गोल-गोल घूमता नजर आता है.

यूजर्स बोले, अंधभक्ति की हद हो गई

वीडियो को @Mithileshdhar नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अंधभक्ति की हद है भाई, कुत्ते को रेबीज है. एक और यूजर ने लिखा....कुत्ते की तो किस्मत खुल गई भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देश में मासूम लोगों की कमी नहीं है, कितने भोले हैं ये.

