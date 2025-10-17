हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो

बिहार चुनाव में बिरयानी की लूट... AIMIM कैंडिडेट के नामांकन में बिरयानी के लिए भूखों की तरह टूट पड़ी जनता, देखें वीडियो

Bihar Election Biryani Viral Video: बिहार चुनाव के बीच AIMIM प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में बिरयानी को लेकर मची भगदड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लोग डिब्बे छीनते और भागते नजर आए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 17 Oct 2025 10:44 AM (IST)
Bihar Election Biryani Viral Video: बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं और नामांकन का दौर जोर पकड़ चुका है. सभी पार्टियों के उम्मीदवार समर्थकों की भीड़ जुटाने में लगे हैं. जिससे शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके. इसी बीच AIMIM उम्मीदवार के नामांकन कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

दरअसल वहां मौजूद भीड़ के लिए बिरयानी का इंतजाम किया गया था. लेकिन जैसे ही बिरयानी आई लोग उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे कई दिनों से खाना न मिला हो. भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग डिब्बे छीनते नजर आए. इस पूरे वाकये का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो. 

बिरयानी देखते ही टूट पड़े लोग 

बिहार में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर फिलहाल नामांकन प्रक्रिया चल रही है. इसी बीच कई चौंकाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं. ताजा मामला किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट का है, जहां AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम के नामांकन कार्यक्रम में बिरयानी के लिए लूट मच गई. 

यह भी पढ़ें: कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया

कार्यक्रम में मौजूद लोग बिरयानी लेने के लिए एक-दूसरे पर टूट पड़े. कोई डिब्बा उठाकर भाग रहा था तो कोई धक्का-मुक्की में गिर पड़ा. देखते ही देखते माहौल अफरातफरी में बदल गया. वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे वाकये को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

यह भी पढ़ें: Video: डॉगेश नहीं मजनू भाई! सड़क पर खड़ी लड़की की पप्पी लेकर भागा कुत्ता, देखें वीडियो

लोग कर रहे हैं कमेंट

वायरल हो रहा है इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @MrTiwaria नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 7000 के करीब बार देखा जा चुका है. इस पर बहुत से लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं. कई लोग इस पूरे हालात का मजा लेते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'उस पर ही पैर दिए जा रहे हैं और खाने के लिए भी उठाए जा रहे हैं.' एक और यूजर ने लिखा है 'यही सब इनको सिखाया गया है इसलिए यह सब हो रहा है.' एक और यूजर ने लिखा है ' बिहार को क्या बना दिया है.'

यह भी पढ़ें: वर्चुअल सुनवाई के दौरान महिला संग रोमांस फरमा रहे थे वकील साहब, 'किस' करते हुए वीडियो हो गया वायरल

Published at : 17 Oct 2025 10:44 AM (IST)
Bihar Elections Trending Video VIRAL VIDEO
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने संन्यास, एरियार्न टिटमस के फैसले से फैंस हुए हैरान
बॉलीवुड
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी, चिड़चिड़ापन भी....'
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी....'
जनरल नॉलेज
कौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?
कौन थे प्रेमानंद महाराज के गुरु, जिनके बारे में इंटरनेट पर खोज रहे लोग?
यूटिलिटी
क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट
क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट
हेल्थ
दाल को प्रोटीन का सोर्स समझते हैं तो गलत हैं आप, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया सच
दाल को प्रोटीन का सोर्स समझते हैं तो गलत हैं आप, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताया सच
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
