Bihar Election Biryani Viral Video: बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं और नामांकन का दौर जोर पकड़ चुका है. सभी पार्टियों के उम्मीदवार समर्थकों की भीड़ जुटाने में लगे हैं. जिससे शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके. इसी बीच AIMIM उम्मीदवार के नामांकन कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

दरअसल वहां मौजूद भीड़ के लिए बिरयानी का इंतजाम किया गया था. लेकिन जैसे ही बिरयानी आई लोग उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे कई दिनों से खाना न मिला हो. भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग डिब्बे छीनते नजर आए. इस पूरे वाकये का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो.

बिरयानी देखते ही टूट पड़े लोग

बिहार में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर फिलहाल नामांकन प्रक्रिया चल रही है. इसी बीच कई चौंकाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं. ताजा मामला किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट का है, जहां AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम के नामांकन कार्यक्रम में बिरयानी के लिए लूट मच गई.

कार्यक्रम में मौजूद लोग बिरयानी लेने के लिए एक-दूसरे पर टूट पड़े. कोई डिब्बा उठाकर भाग रहा था तो कोई धक्का-मुक्की में गिर पड़ा. देखते ही देखते माहौल अफरातफरी में बदल गया. वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे वाकये को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लोग कर रहे हैं कमेंट

वायरल हो रहा है इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @MrTiwaria नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 7000 के करीब बार देखा जा चुका है. इस पर बहुत से लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं. कई लोग इस पूरे हालात का मजा लेते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'उस पर ही पैर दिए जा रहे हैं और खाने के लिए भी उठाए जा रहे हैं.' एक और यूजर ने लिखा है 'यही सब इनको सिखाया गया है इसलिए यह सब हो रहा है.' एक और यूजर ने लिखा है ' बिहार को क्या बना दिया है.'

