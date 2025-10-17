Video: डॉगेश नहीं मजनू भाई! सड़क पर खड़ी लड़की की पप्पी लेकर भागा कुत्ता, देखें वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. वीडियो में एक डॉग ने सड़क पर एक लड़की को किस कर लिया, जिसके बाद लड़की भी हंसने लगती है. ये वीडियो लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है. वीडियो पर लोग काफी फनी कमेंट्स कर रहे हैं.

डॉग के किस करने पर हंसने लगी लड़की

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की, जिसने काले रंग की जैकेट और ग्रे पैंट पहने हुए है. वो कहीं जा रही होती है, तभी एक डॉग, जो काले और सफेद रंग का होता है. वो अचानक दौड़कर उसके पास आता है और बड़ी तेजी से उछलकर लड़की के गाल पर किस कर देता है.

जब से dogesh भाई अपना केस जीते है तब से उनका जलवा और भी बढ़ गया है...😂😄 pic.twitter.com/MHUqwvfSE2 — 𝓛𝓭𝓾𝓽𝓿 𝓚𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽 𝓒𝓸𝓶𝓶𝓮𝓷𝓽𝓸𝓻𝔂 (@Ldphobiawatch) October 16, 2025

यह दृश्य इतना मजे़दार था कि देखने वाले खुद को हंसने से नहीं रोक पाए. वीडियो में यह भी साफ देखा गया है कि डॉग के किस करने के बाद लड़की भी हंसने लगती है. डॉग की हरकत ही ऐसी थी कि कोई भी हंसने लगे.

वीडियो देख लोगों की नहीं रुक रही हंसी

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने काफी फनी कमेंट्स किए है. एक यूजर ने लिखा कि अब तो डॉगेस भाई जोर जबरदस्ती पर उतर आया. वहीं दूसरे ने कहा कि डॉगेस भाई खुलकर जिंदगी के मजे ले रहे हैं.

लोगों ने वीडियो पर बहुत सारे फनी कमेंट्स किए है, जिसे पढ़कर भी लोगों के पेट में दर्द हो गया है. वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं. साथ ही साथ लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही है.

