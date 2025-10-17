हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: डॉगेश नहीं मजनू भाई! सड़क पर खड़ी लड़की की पप्पी लेकर भागा कुत्ता, देखें वीडियो

Video: डॉगेश नहीं मजनू भाई! सड़क पर खड़ी लड़की की पप्पी लेकर भागा कुत्ता, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक फनी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक डॉग ने एक लड़की को सड़क पर किस कर लिया. डॉग के किस करने के बाद लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. वीडियो में एक डॉग ने सड़क पर एक लड़की को किस कर लिया, जिसके बाद लड़की भी हंसने लगती है. ये वीडियो लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है. वीडियो पर लोग काफी फनी कमेंट्स कर रहे हैं. 

डॉग के किस करने पर हंसने लगी लड़की 

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की, जिसने काले रंग की जैकेट और ग्रे पैंट पहने हुए है. वो कहीं जा रही होती है, तभी एक डॉग, जो काले और सफेद रंग का होता है. वो अचानक दौड़कर उसके पास आता है और बड़ी तेजी से उछलकर लड़की के गाल पर किस कर देता है.

यह दृश्य इतना मजे़दार था कि देखने वाले खुद को हंसने से नहीं रोक पाए. वीडियो में यह भी साफ देखा गया है कि डॉग के किस करने के बाद लड़की भी हंसने लगती है. डॉग की हरकत ही ऐसी थी कि कोई भी हंसने लगे.

वीडियो देख लोगों की नहीं रुक रही हंसी

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने काफी फनी कमेंट्स किए है. एक यूजर ने लिखा कि अब तो डॉगेस भाई जोर जबरदस्ती पर उतर आया. वहीं दूसरे ने कहा कि डॉगेस भाई खुलकर जिंदगी के मजे ले रहे हैं.

लोगों ने वीडियो पर बहुत सारे फनी कमेंट्स किए है, जिसे पढ़कर भी लोगों के पेट में दर्द हो गया है. वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं. साथ ही साथ लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही है.

Video: रियल लाइफ रेंचो! डॉक्टर को वीडियो कॉल कर युवक ने ट्रेन में कर दी महिला की डिलीवरी, देखें वीडियो

Published at : 17 Oct 2025 09:00 AM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
