तेजू भईया का जलवा है... बिहार चुनाव के बीच बाजा बजाते नजर आए तेज प्रताप यादव, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव स्टेज पर बैठकर कीबोर्ड वाला हार्मोनियम बजाते दिख रहे हैं.
बिहार में चुनावी बिगुल के बीच अलग अलग नेताओं और लोगों के चेहरे सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. कोई पैसे बांट रहा है तो कोई जमानत जब्त करने के दावों में हवा भर रहा है. लेकिन इन्हीं सब के बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव अपनी चुनावी यात्रा के दौरान स्टेज पर हार्मोनियम से शानदार धुन बजाते दिखे. इस दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनका उत्साहवर्धन करते दिखाई दिए. वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
तेज प्रताप यादव ने स्टेज पर बैठ बजाया हार्मोनियम!
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव स्टेज पर बैठकर कीबोर्ड वाला हार्मोनियम बजाते दिख रहे हैं. उनकी धुन सुनकर लग रहा है कि उन्हें राजनीति और प्लेन उड़ाने के साथ साथ संगीत की भी समझ है. स्टेज पर तेज प्रताप एक दम धुन बजाने में मशगूल हैं और आसपास खड़े उनके समर्थक उनका भरपूर साथ दे रहे हैं.
बिहार --तेजू भैया का जलवा अलग है ये उनके कार्यकर्ता कह रहे अबकी RJD क़ो नुकसान पहुंच रहा है इस चुनाव में..— Shaurya Mishra (@shauryabjym) October 12, 2025
अच्छा बजा रहे है वैसे ...#biharelections2025 pic.twitter.com/ljeOyk5QhU
हालांकि तेज प्रताप इस दौरान गंभीर मुद्रा में जरूर हैं लेकिन इससे उनकी धुन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. वो लगातार हार्मोनियम से धुन निकालते दिखाई दे रहे हैं. तेजू भैया के हाथों में जो हार्मोनियम है वो एक खास तरह का यंत्र है जिसके बटनों में हवा भरकर ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है. इसे बजाना काफी मुश्किल हो सकता है खासकर उनके लिए जिन्हें संगीत का उतना अनुभव नहीं है.
यूजर्स बोले, तेजू भैया गजब की धुन बजाते हैं
वीडियो को @shauryabjym नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाकई में तेजू भैया गजब की धुन बजाते हैं. एक और यूजर ने लिखा...ये बंदा एक दम अलग ही निकला है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई धुन भी बजा रहे हैं और आरजेडी का गेम भी.
