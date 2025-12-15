हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बिहार सीएम ने खींचा मुस्लिम महिला का बुर्खा, नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे नीतीश- इंटरनेट ने यूं किया रिएक्ट

Video: बिहार सीएम ने खींचा मुस्लिम महिला का बुर्खा, नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे नीतीश- इंटरनेट ने यूं किया रिएक्ट

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पटना का बताया जा रहा है जहां आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नीतीश कुमार पहुंचे थे. मंच पर एक मुस्लिम महिला जिसने बुर्खा पहना हुआ था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Dec 2025 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को चौंका दिया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बिहार सीएम नियुक्ति पत्र सौंपते हुए एक मुस्लिम महिला का बुर्खा अपने हाथों से खींच रहे हैं. वीडियो में आसपास लोग खड़े हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुर्खे वाली महिला को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं और इसी दौरान वो ये हरकत कर बैठते हैं जिससे कोई शॉक्ड हो न हो इंटरनेट जरूर हैरान रह गया है.

बिहार सीएम ने मंच पर खींचा मुस्लिम महिला का बुर्खा

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पटना का बताया जा रहा है जहां आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नीतीश कुमार पहुंचे थे. मंच पर एक मुस्लिम महिला जिसने बुर्खा पहना हुआ था उसे नियुक्ति पत्र देते हुए नीतीश पहले महिला को बुर्खा नीचे करने को कहते हैं फिर अचानक खुद ही उसके चेहरे से बुर्खा पकड़कर खींच डालते हैं जिसके बाद महिला एक बार के लिए हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है.

मंच पर थोड़ी देर के लिए बदला माहौल, फिर मुस्कुराने लगे लोग

मंच पर तमाम नेता और अधिकारी मौजूद हैं जो नीतीश की इस हरकत पर मुस्कुरा उठते हैं, इतना ही नहीं खुद महिला भी थोड़ी देर बाद नॉर्मल लहजे में मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराने लगती है. हालांकि सोशल मीडिया और आरजेडी ने सीएम नीतीश को इस हरकत पर आड़े हाथों लिया है. जिसके बाद वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं तो कुछ लोग सीएम का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

यूजर्स बोले, सीएम की जगह कोई और होता तो क्या होता

वीडियो को R.J.D - राष्ट्रीय जनता दल नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस तरह से बुर्खा खींचना एक दम गलत है. एक और यूजर ने लिखा...अगर सीएम की जगह कोई और होता तो पुलिस खींचकर ले जाती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सीएम ने एक दम सही किया, पता लगना चाहिए कि नियुक्ति पत्र किसे दिया जा रहा है लेकिन तरीका गलत है.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

Published at : 15 Dec 2025 06:46 PM (IST)
Tags :
TRENDING NITISH KUMAR VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
महाराष्ट्र: नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'एक रुपया नहीं है..'कंगाल अंगद बेदी संग अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे नेहा धूपिया के पेरेंट्स
'कंगाल' अंगद बेदी संग अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे नेहा धूपिया के पेरेंट्स
Advertisement

वीडियोज

Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
Indian Stock Market गिरा! FPI Selling, Global Weakness का असर | Paisa Live
India@2047 Entrepreneurship Conclave: इंडिगो मिस मैनेजमेंट पर ये बोलकर राघव ने किस पर साधा तंज?
India@2047 Entrepreneurship Conclave: जाने कैसे होगा 'MY भारत' प्लेफॉर्म से युवाओं का विकास !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
महाराष्ट्र: नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल, 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को नतीजे
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
बॉलीवुड
'एक रुपया नहीं है..'कंगाल अंगद बेदी संग अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे नेहा धूपिया के पेरेंट्स
'कंगाल' अंगद बेदी संग अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे नेहा धूपिया के पेरेंट्स
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में शाहीन अफरीदी की घनघोर बेइज्जती, डेब्यू मैच में हो गया ये कांड, जानें पूरा मामला
ऑस्ट्रेलिया में शाहीन अफरीदी की घनघोर बेइज्जती, डेब्यू मैच में हो गया ये कांड, जानें पूरा मामला
इंडिया
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली हेडक्वार्टर में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली HQ में शाह-नड्डा मौजूद
यूटिलिटी
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस
जनरल नॉलेज
इंसानी आंखों को चकमा देने में माहिर है ये सांप, काटा तो पानी भी नहीं होगा नसीब
इंसानी आंखों को चकमा देने में माहिर है ये सांप, काटा तो पानी भी नहीं होगा नसीब
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget