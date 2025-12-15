बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को चौंका दिया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बिहार सीएम नियुक्ति पत्र सौंपते हुए एक मुस्लिम महिला का बुर्खा अपने हाथों से खींच रहे हैं. वीडियो में आसपास लोग खड़े हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुर्खे वाली महिला को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं और इसी दौरान वो ये हरकत कर बैठते हैं जिससे कोई शॉक्ड हो न हो इंटरनेट जरूर हैरान रह गया है.

बिहार सीएम ने मंच पर खींचा मुस्लिम महिला का बुर्खा

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पटना का बताया जा रहा है जहां आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नीतीश कुमार पहुंचे थे. मंच पर एक मुस्लिम महिला जिसने बुर्खा पहना हुआ था उसे नियुक्ति पत्र देते हुए नीतीश पहले महिला को बुर्खा नीचे करने को कहते हैं फिर अचानक खुद ही उसके चेहरे से बुर्खा पकड़कर खींच डालते हैं जिसके बाद महिला एक बार के लिए हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है.

मंच पर थोड़ी देर के लिए बदला माहौल, फिर मुस्कुराने लगे लोग

मंच पर तमाम नेता और अधिकारी मौजूद हैं जो नीतीश की इस हरकत पर मुस्कुरा उठते हैं, इतना ही नहीं खुद महिला भी थोड़ी देर बाद नॉर्मल लहजे में मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराने लगती है. हालांकि सोशल मीडिया और आरजेडी ने सीएम नीतीश को इस हरकत पर आड़े हाथों लिया है. जिसके बाद वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं तो कुछ लोग सीएम का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, सीएम की जगह कोई और होता तो क्या होता

वीडियो को R.J.D - राष्ट्रीय जनता दल नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस तरह से बुर्खा खींचना एक दम गलत है. एक और यूजर ने लिखा...अगर सीएम की जगह कोई और होता तो पुलिस खींचकर ले जाती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सीएम ने एक दम सही किया, पता लगना चाहिए कि नियुक्ति पत्र किसे दिया जा रहा है लेकिन तरीका गलत है.

