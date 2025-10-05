शादियों और गांव की महफिलों का मजा ही कुछ और होता है. जहां डीजे की धुनों पर दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदार झूम उठते हैं वहीं कई बार ऐसे धमाकेदार डांस सामने आ जाते हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो धूम मचा रहा है जिसमें एक भाभी हरियाणवी गाने पर जबरदस्त ठुमके लगाती नजर आ रही है. भाभी की अदाओं और उनकी खूबसूरती ने ऐसा जादू चलाया कि वहां बैठे लोग तो दंग रह ही गए लेकिन वीडियो देखने वाले भी कह उठे "ये डांस नहीं आग का तूफान है."

भाभी का डांस देख हवा में उड़े लोगों के जज्बात

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भाभी पारंपरिक लाल और पीले रंग के लहंगे-ओढ़नी में सजी धजी नजर आ रही हैं. महफिल गांव की लग रही है जहां महिलाएं और बच्चे चारों ओर बैठकर डांस का मजा ले रहे हैं. तभी डीजे पर बजता है हरियाणवी गाना और भाभी मंच पर आते ही अपनी अदाओं से सबको हैरान कर देती हैं. उनके ठुमकों पर तालियां गूंज उठती हैं और माहौल चटखारेदार हो जाता है. लोगों का कहना है कि इस भाभी का डांस किसी फिल्मी आइटम सॉन्ग से कम नहीं लग रहा. चेहरे पर आत्मविश्वास, होठों पर मुस्कान और अदाओं में नजाकत ने पूरे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए. वीडियो में मौजूद महिलाओं के चेहरों पर भी झिझक और हंसी की झलक साफ देखी जा सकती है.

यूजर्स बोले, कहां गई बॉलीवुड एक्ट्रेस

जैसे-जैसे भाभी म्यूजिक पर थिरकती जाती हैं, वैसे-वैसे लोग तालियों और शोर से उनका हौसला बढ़ाते हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के लाखों व्यूज आ चुके हैं और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. इंटरनेट पर एक यूजर ने लिखा "भाभी जी ने तो पूरा स्टेज हिला डाला." वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा "अब बारातियों को डीजे की जरूरत ही क्या." एक और यूजर ने लिखा....भाभी के डांस ने माहौल जमा दिया है, बॉलीवुड एक्ट्रेस तो भाभी के आगे पानी भरेंगी. वीडियो को @alfaaj_adhure नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

