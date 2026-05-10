स्कूटी पर खड़े हो भाभी ने ठुमकों से मचाया धमाल, फिर हुआ ऐसा कांड, देखकर आ जाएगी हंसी, वीडियो वायरल
डांस के दौरान अचानक स्कूटी पर बैठा युवक एक्सीलेटर घुमा देता है. जैसे ही स्कूटी हल्की आगे बढ़ती है, भाभी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरते-गिरते बचती हैं.
सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. कभी कोई अपने टैलेंट से छा जाता है तो कभी किसी का अंदाज लोगों का दिल जीत लेता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक देसी भाभी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो स्कूटी पर खड़े होकर जबरदस्त ठुमके लगाती दिखाई दे रही हैं. भाभी का अंदाज, एक्सप्रेशन और डांस मूव्स देखकर लोग वीडियो को बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं. लेकिन तभी डांस के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक जाती हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग भाभी के हुस्न और उनके कॉन्फिडेंस की जमकर चर्चा कर रहे हैं.
स्कूटी पर खड़े होकर भाभी ने लगाए जबरदस्त ठुमके
दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भाभी घर के बाहर खड़ी स्कूटी पर चढ़कर डांस करना शुरू कर देती हैं. पीछे म्यूजिक बज रहा होता है और आसपास मौजूद लोग भी इस पल को एंजॉय करते नजर आते हैं. भाभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कूटी पर खड़े होकर ठुमके लगाती हैं. वहीं स्कूटी पर बैठा एक युवक भी मुस्कुराते हुए वीडियो का हिस्सा बनता दिखाई देता है. भाभी का देसी अंदाज और उनकी अदाएं लोगों को खूब पसंद आ रही हैं.
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एक्सीलेटर घुमाते ही गिरते-गिरते बचीं भाभी
वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि डांस के दौरान अचानक स्कूटी पर बैठा युवक एक्सीलेटर घुमा देता है. जैसे ही स्कूटी हल्की आगे बढ़ती है, भाभी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरते-गिरते बचती हैं. कुछ सेकेंड के लिए ऐसा लगता है मानो उनके प्राण ही हलक में आ गए हों. हालांकि भाभी तुरंत खुद को संभाल लेती हैं और फिर मुस्कुराते हुए दोबारा डांस शुरू कर देती हैं. यही पल अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है.
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सोशल मीडिया पर लोग बोले- ‘भाभी ने तो महफिल लूट ली’
वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “भाभी का कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का है.” दूसरे यूजर ने कहा, “एक सेकेंड के लिए तो लगा अब गईं.” वहीं एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “स्कूटी भी भाभी के ठुमकों से शर्मा गई.” सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग भाभी के डांस मूव्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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Source: IOCL