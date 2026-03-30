बेंगलुरु में 18 हजार में स्मार्ट लाइफ जी रही लड़की! इंटर्न की बजटिंग देख लोग बोले- सीखो कुछ

बेंगलुरु जैसे बड़े शहर का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है, वो है महंगाई. खासकर नए जॉब या इंटर्नशिप शुरू करने वाले युवाओं के लिए यहां रहना आसान नहीं होता. किराया, खाना, ट्रैवल और रोजमर्रा के खर्च मिलाकर जेब पर अच्छा खासा बोझ पड़ता है. लेकिन इसी बीच एक 22 साल की इंटर्न ने सोशल मीडिया पर सबको चौंका दिया है. उसने दिखाया कि कैसे वह सिर्फ 18,000 रुपये महीने में अपना पूरा खर्च मैनेज कर रही है. उसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उसकी प्लानिंग की तारीफ कर रहे हैं.

18 हजार में पूरा महीना सेट

22 साल की SDE इंटर्न एमी अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह कैसे अपने सीमित बजट में महीनेभर का खर्च संभालती हैं. उनका कुल मासिक बजट 18,000 रुपये है, जिसमें वह अपने सभी जरूरी और पर्सनल खर्च कवर करती हैं. एमी बेंगलुरु में एक PG (पेइंग गेस्ट) में रहती हैं. उनका महीने का किराया करीब 7,200 रुपये है. यह उनका सबसे बड़ा खर्च है. उन्होंने बताया कि PG में रहने से उन्हें फ्लैट के मुकाबले कम खर्च करना पड़ता है.

View this post on Instagram A post shared by Amy Arora💛 (@amyaroraa)

खाने में भी स्मार्ट बचत, हफ्ते में केवल दो दिन ऑफिस

खाने के खर्च को कंट्रोल में रखने के लिए एमी मेस सर्विस का इस्तेमाल करती हैं. वह महीने में लगभग 3,600 रुपये खाने पर खर्च करती हैं. इससे उनका बजट भी कंट्रोल में रहता है और रोज बाहर खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती. एमी हफ्ते में सिर्फ दो दिन ऑफिस जाती हैं, जिससे उनका ट्रैवल खर्च कम रहता है. फिर भी उनका कुल ट्रैवल खर्च करीब 1,600 रुपये महीने तक पहुंच जाता है.

यह भी पढ़ें: "मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल

स्मार्ट तरीके से करती है एंटरटेनमेंट

सिर्फ जरूरी चीजों तक ही सीमित रहने के बजाय एमी अपने लिए भी थोड़ा बजट रखती हैं. वह करीब 2,000 रुपये बाहर खाने या ऑर्डर करने पर खर्च करती हैं और उतना ही ऑनलाइन शॉपिंग पर. इसके अलावा 1,500 रुपये छोटे-मोटे खर्चों के लिए अलग रखती हैं. एमी ने बताया कि वह एंटरटेनमेंट के लिए भी स्मार्ट तरीका अपनाती हैं. जैसे पिज्जा बनाने जैसी एक्टिविटी वह दोस्तों के साथ मिलकर करती हैं, जिससे खर्च भी कम होता है और मजा भी पूरा आता है.

यूजर्स ने खोल दी पोल

वीडियो को amyaroraa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो से जो कमाती हो उसका क्या मैडम. एक और यूजर ने लिखा....18000 क्या इससे कम वाले भी बेंगलुरु में रह रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लोग लाखों कमा कर भी परेशान हैं.

यह भी पढ़ें: Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी