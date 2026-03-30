‘I Love India’…सुबह-सुबह मूवी और खाने की वैरायटी देख फिदा हुई फ्रेंच महिला

India Cinema Culture Foreign Reaction: भारत की छोटी-छोटी चीजें भी विदेशियों के लिए कितनी खास बन जाती हैं, इसका एक और उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां हम रोजमर्रा की सुविधाओं को सामान्य मानते हैं, वहीं बाहर से आने वाले लोग इन्हीं चीजों में खासियत ढूंढ लेते हैं. एक फ्रेंच महिला का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें वह भारत के सिनेमा कल्चर की जमकर तारीफ करती नजर आ रही है. खास बात यह है कि वह सुबह-सुबह फिल्म देखने और थिएटर में मिलने वाले खाने को लेकर इतनी खुश हो गई कि उसने खुलकर भारत के लिए अपना प्यार जाहिर कर दिया.

सुबह-सुबह फिल्म देख हैरान हुई विदेशी महिला

फ्रांस की रहने वाली डिजाइनर Julia Chaigneau, जो इन दिनों भारत में रह रही हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह बताती हैं कि भारत में सुबह 6:50 बजे भी थिएटर खुल जाते हैं और लोग आराम से फिल्म देख सकते हैं. उन्होंने कहा कि फ्रांस में ऐसा सोचना भी मुश्किल है कि इतनी सुबह कोई सिनेमा हॉल खुला हो. यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा हैरान और खुश कर गई.

Only in India you will find a mall opening for a 6:50 am movie with a variety food.



At that time of the day I would have never dare hopping for any food available and here I am choosing if I would prefer a paneer tikka sandwich, veg club or aloo burger.



I could have only… pic.twitter.com/ug4pMw07ni — Julia Chaigneau (@juliachaigneau) March 28, 2026

खाने की वैरायटी ने भी जीत लिया दिल

महिला ने यह भी बताया कि सिर्फ फिल्म ही नहीं, बल्कि थिएटर में मिलने वाले खाने की वैरायटी ने भी उन्हें प्रभावित किया. उन्होंने मजाक में कहा कि यूरोप में तो इस समय खाने के बारे में सोचना भी मुश्किल होता है, लेकिन भारत में उन्हें पनीर टिक्का सैंडविच, वेज क्लब और आलू बर्गर जैसे कई ऑप्शन मिल रहे थे. उन्होंने इसे “सपने जैसा अनुभव” बताया और कहा कि वह भारत से बहुत प्यार करती हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने किया स्वागत

वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय यूजर्स ने महिला के इस अनुभव पर खुशी जताई. कई लोगों ने लिखा कि यही भारत की खासियत है कि यहां हर चीज आसानी से और हर समय उपलब्ध रहती है. कुछ यूजर्स ने कहा कि भारत का सिनेमा और फूड कल्चर वाकई बहुत यूनिक है. कुल मिलाकर यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि भारत की छोटी-छोटी चीजें भी दुनिया के लोगों के दिल जीत लेती हैं.

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