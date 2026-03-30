खर्ग पर अमेरिका कब करेगा कब्जा? ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखर्ग पर अमेरिका कब करेगा कब्जा? ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा

खर्ग पर अमेरिका कब करेगा कब्जा? ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने खर्ग द्वीप पर कब्जा करने और तेहरान से तेल खरीद खरीद सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 30 Mar 2026 07:25 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का आज (31वां दिन) है. ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि US 'ईरान से तेल ले सकता है' और वह 'स्ट्रेटेजिक खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करने पर विचार कर रहा है.' ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ  इनडायरेक्ट बातचीत में प्रोग्रेस का दावा किया. कहा, 'डील काफी जल्दी हो सकती है.'

ट्रंप ने कहा, उनकी पहली प्राथमिकता ईरान के तेल पर कब्जा करना है. उन्होंने अपने इस संभावित कदम की तुलना वेनेजुएला से की, जहां अमेरिका ने जनवरी में निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद तेल पर कंट्रोल हासिल किया था.

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को करीब एक महीना पूरा होने को आया है. युद्ध के चलते तेल की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है. सोमवार (30 मार्च) को एशिया में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 116 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है. यह जंग शुरू होने के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज ईरान के तेल पर कब्जा करना है, लेकिन अमेरिका में कुछ 'मूर्ख लोग' कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?' वह मूर्ख लोग हैं.' उन्होंने कहा ईरान के तेल के साथ खर्ग द्वीप पर कब्जा करना भी योजनाओं में शामिल है, जिसके जरिए ईरान का ज्यादातर तेल निर्यात होता है.

ट्रम्प ने इंटरव्यू के दौरान कहा, 'हो सकता है हम खारग द्वीप पर कब्जा कर लें, हो सकता है न करें. हमारे पास कई विकल्प हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'इसका मतलब यह भी होगा कि हमें कुछ समय के लिए खर्ग द्वीप पर रहना होगा.'

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

Published at : 30 Mar 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
US Middle East Crisis DONALD Trump US Iran War IRAN
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