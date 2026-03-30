सेहराबंदी को लेकर आपस में लड़े रिश्तेदार, दूल्हे के बाप और मामा में चले लात घूंसे, वीडियो वायरल

शादी का माहौल हो, ढोल-नगाड़े बज रहे हों, मेहमान सज-धज कर आए हों और दूल्हा स्टेज पर बैठा हो, ऐसे मौके पर हर कोई खुशियां मनाने आता है. लेकिन कई बार छोटी-छोटी रस्में ही बड़े बवाल का कारण बन जाती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हे के सेहरे को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरा शादी समारोह अखाड़ा बन गया. खुशी के इस मौके पर रिश्तेदारों ने ऐसा रंग दिखाया कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.

सेहरा बना झगड़े की वजह

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के दौरान दूल्हे का सेहरा बांधने की रस्म चल रही थी. इसी बीच यह बहस छिड़ गई कि सेहरा बांधने का हक किसका है. दूल्हे के पिता का या मामा का. बस फिर क्या था, बातों-बातों में मामला गर्म हो गया. पहले तो दोनों के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह बहस हाथापाई में बदल गई. दूल्हे का पिता और मामा एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते नजर आए. शादी का माहौल अचानक लड़ाई के मैदान में बदल गया.

Wedding chaos: Groom's father & maternal uncle get into a full-blown fight with kicks & punches over who will tie the sehra during the wedding ritual. Chairs thrown, joy turned into tension. pic.twitter.com/u9JPlQgZyc — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 29, 2026

मेहमान बने दर्शक

इस दौरान वहां मौजूद मेहमान हैरान रह गए. कुछ लोग बीच-बचाव करने पहुंचे, तो कुछ लोग इस पूरे नजारे को मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे. दूल्हा खुद भी असमंजस में नजर आया कि आखिर हो क्या रहा है. यह घटना दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी रस्म भी बड़े झगड़े में बदल सकती है. जहां लोग खुशी मनाने आए थे, वहीं कुछ ही पलों में माहौल तनावपूर्ण हो गया.

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यूजर्स बोले, देसी ड्रामा तो हर शादी में होता ही है

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दूल्हा दुल्हन के लिए मुझे बुरा लग रहा है. एक और यूजर ने लिखा....सेहरे को लेकर अक्सर झगड़े होते ही हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हर शादी में ये देसी ड्रामा होता ही है.

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