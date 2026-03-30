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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइतना पतला घर कि सांस भी साइड होकर लेनी पड़े! 63 सेंमी का मकान देख यूजर्स बोले- ये घर है या गली?

इतना पतला घर कि सांस भी साइड होकर लेनी पड़े! 63 सेंमी का मकान देख यूजर्स बोले- ये घर है या गली?

यह घर सिर्फ छोटा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे संकरा घर माना जा रहा है, जिसकी चौड़ाई महज 63 सेंटीमीटर है. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इसे देखकर दंग रह गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 30 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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सोचिए अगर आपको एक ऐसा घर दिया जाए जिसमें आप सीधा खड़े तो हो सकें, लेकिन आराम से घूम भी न पाएं, जहां दो लोग एक साथ अंदर जाएं तो टकरा जाएं और जहां हर कदम सोच-समझकर रखना पड़े. सुनने में यह किसी फिल्म का अजीब सीन लग सकता है, लेकिन हकीकत में दुनिया में एक ऐसा घर मौजूद है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. यह घर इतना पतला है कि पहली नजर में देखकर यकीन ही नहीं होता कि इसमें कोई रह भी सकता है. लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. यह घर सिर्फ छोटा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे संकरा घर माना जा रहा है, जिसकी चौड़ाई महज 63 सेंटीमीटर है. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इसे देखकर दंग रह गए हैं.

63 सेंटीमीटर का अनोखा घर

यह अनोखा घर Aucallama नाम के इलाके में बनाया गया है. इसकी चौड़ाई सिर्फ 63 सेंटीमीटर है, जो कि आम दरवाजे से भी कम होती है. इतनी कम जगह में पूरा घर तैयार करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसे शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है. इस घर को स्थानीय व्यक्ति Fabio Moreno ने डिजाइन और बनाया है. उनका कहना है कि इस घर के जरिए वह यह संदेश देना चाहते हैं कि खुशी घर के साइज पर नहीं, बल्कि उसके सही इस्तेमाल पर निर्भर करती है.

छोटा पैकेट, लेकिन सुविधाओं से भरपूर है

भले ही यह घर बहुत पतला है, लेकिन इसमें आधुनिक घर की लगभग सारी सुविधाएं मौजूद हैं. इसमें:

किचन
बाथरूम
बेडरूम
डाइनिंग एरिया
स्टडी रूम
लॉन्ड्री एरिया
दो मंजिल और उन्हें जोड़ने के लिए सीढ़ियां

यानी एक पूरा घर, वो भी सिर्फ 63 सेंटीमीटर चौड़ाई में.

अंदर जाना भी एक चैलेंज

इस घर को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आ रहे हैं. लेकिन इसकी संकरी जगह के कारण एक समय में एक ही व्यक्ति आराम से अंदर जा सकता है. दो लोग साथ में जाएं तो चलना भी मुश्किल हो जाता है. Fabio Moreno ने इस घर को “दुनिया का सबसे संकरा घर” घोषित कराने के लिए Guinness World Records में आवेदन किया है. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि इसके लिए माप और जांच की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

यह भी पढ़ें: "मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल

यूजर्स बोले, दिल के साथ साथ घर भी बड़ा होना चाहिए

इस अनोखे घर को देखकर इंटरनेट पर लोगों के मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, “भाई ये घर है या पेंसिल बॉक्स?” वहीं दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, “अगर थोड़ा और पतला होता तो जेब में रख लेते.” कुछ लोग इसकी क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “कमाल का दिमाग है, इतनी छोटी जगह में पूरा घर फिट कर दिया.” वहीं एक और यूजर बोला, “ये साबित करता है कि जगह नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए.”

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Published at : 30 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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