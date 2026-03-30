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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: सिर और रीढ़ पर सिलेंडर से बार-बार किए वार, डेढ़ साल की बच्ची के सामने सुरेश ने की पत्नी की हत्या

दिल्ली: सिर और रीढ़ पर सिलेंडर से बार-बार किए वार, डेढ़ साल की बच्ची के सामने सुरेश ने की पत्नी की हत्या

Delhi Crime News: पड़ोसियों ने बताया कि सुरेश अपनी पत्नी पूनम पर शक करता था. इसी शक के चलते उसने पूनम की जान ले ली. खौफनाक तरीके से उसपर सिलेंडर से कई वार किए. डेढ़ साल की बच्ची घर में ही मौजूद थी.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 30 Mar 2026 08:09 AM (IST)
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दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की पीट-पीटकर जान ले ली. आरोप है कि सुरेश नाम के इस शख्स ने गैस सिलेंडर से पत्नी पूनम के सिर और रीढ़ की हड्डी पर बार-बार हमला किया, जिसके बाद बुरी तरह घायल महिला ने दम तोड़ दिया. पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और आगे की जांच में जुटी है. 

घटनास्थल पर मौजूद एक पड़ोसी ने जानकारी दी कि दंपती DDA आवास में रहता था. उनकी डेढ़ साल की मासूम बच्ची है. उन्हें यहां आए हुए एक ही महीना हुआ था. बताया जा रहा है कि सुरेश अपनी पत्नी पूनम पर शक करता था. इसके चलते उसने पत्नी को मार दिया. 

मामला रविवार, 29 मार्च की रात करीब 9.30 बजे का है. पड़ोसी ने बताया कि सुरेश ने पूनम के सिर पर सिलेंडर ही सिलेंडर मारे. उसके हाथ तोड़ दिए, सिर और रीढ़ की हड्डी पर वार किया. उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ था या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों पति-पत्नी में विवाद बना रहता था.

बच्ची अभी पड़ोसियों के पास

पड़ोसियों ने जानकारी दी कि 9.30 बजे यह वारदात सामने आने के बाद तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सुरेश को अपने साथ ले गई. पूनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. बच्ची अभी पड़ोसियों के पास ही है. उसे किसी को हैंडओवर करना है, उसके रिश्तेदारों का इंतजार किया जा रहा है. सुरेश के किसी दोस्त को बुलाया गया है. 

पूनम का शव जमीन पर, आरोपी सुरेश की गोद में थी बेटी

एक अन्य बुजुर्ग पड़ोसी ने जानकारी दी कि उन्हें रात में महिला के चीखने की तेज आवाज आई. वह चिल्ला रही थी बचा लो बचा लो... हम लोग नीचे यह देखने आए कि कहां झगड़ा हो रहा है, तो पता चला कि पहली मंजिल के घर से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं. हम दोबारा गए तो दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी. धक्का मारा लेकिन कुंडी खुली नहीं. हमने मकान मालिक को बुलाया, उन्होंने दरवाजा खोला. जब हम लोग अंदर पहुंचे तो महिला की लाश पड़ी थी. उसके बगल में सिलेंडर पड़ा हुआ था. 

आरोपी पति वहीं मौजूद था और उसकी गोद में बच्ची थी. थोड़ी देर में पुलिस पहुंची और सुरेश को ले गई. महिला के शव को भी साथ ले गई. पड़ोसी का कहना है कि उन्होंने कभी दंपती के बीच में लड़ाई होते नहीं सुनी थी. यह पहली बार था जब उनके घर से चीखने की आवाज आई.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 30 Mar 2026 08:09 AM (IST)
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