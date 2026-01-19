शादी का झांसा देकर लड़की से 1.53 करोड़ का फ्रॉड, पता चलने पर शादीशुदा निकला ठग, बच्चे भी हैं

Bangalore News: बेंगलुरु में 29 वर्षीय नव्या श्री नाम की सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी का वादा कर एक व्यक्ति द्वारा करीब 1.53 करोड़ रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने यह दावा किया कि उसके पास एक बड़ा कारोबार और 715 करोड़ रुपये की संपत्ति है, साथ ही नव्या और उसके परिवार को अपने बिजनेस में लाखों रुपये का निवेश करने के लिए मजबूर किया और उनसे पैसे भी उधार लिए.

जब नव्या भुगतान की मांग करते हुए उसके घर गई तो सच्चाई परत दर परत सामने आने लगी. यह व्यक्ति पहले से शादी-शुदा है और उसकी पत्नी समेत उसका पूरा परिवार इस मैट्रिमोनियल-कम-इनवेस्टमेंट फ्रॉड में शामिल थे. पुलिस ने आरोपी, उसके पिता और पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पहली मुलाकात से रची ठगी की साजिश



मार्च 2024 में, व्हाइटफील्ड की निवासी नव्या श्री की मुलाकात ओक्कालिगा मैट्रिमोनी के माध्यम से विजय राज गौड़ा उर्फ ​​विजेथ बी से हुईय विजय ने खुद को वीआरजी एंटरप्राइजेज, क्रशर, लॉरी, जमीन और बेंगलुरु के राजाजीनगर और सदाशिवनगर में रिहायशी संपत्तियों के मालिक होने का दावा कियाय.

उसने 2019 के एक प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले से जुड़ा जमानत आदेश दिखाकर और 715 करोड़ रुपये की संपत्ति होने का दावा कर नव्या का भरोसा जीता. विजय ने कथित तौर पर नव्या श्री से शादी करने का वादा किया और अपने परिवार को इस फैसले की जानकारी दी.

पैसा कमाने की योजना की शुरुआत

4 अप्रैल को, बैंक खाते में समस्या का हवाला देते हुए, विजय ने PhonePe के माध्यम से नाव्या श्री से 15,000 रुपये उधार लिए. इसके बाद, विजय ने नाव्या के साथ मिलकर बिजनेस करने के नाम पर दोस्तों से कर्ज लेने और पैसे उधार लेने के लिए राजी कर लिया.

विजय ने अपने परिवार—पिता कृष्णप्पा बी. गौड़ा उर्फ बोरे गौड़ा यूजे, बहन बताई गई सुशीदीपा के. गौड़ा उर्फ सौम्या, और मां नेत्रावती के. गौड़ा—से कावेरी मेट्रो स्टेशन पर मिलवाया. पिता ने खुद को सेवानिवृत्त तहसीलदार बताते हुए VRG एंटरप्राइजेज का चेक देकर पैसे लौटाने का भरोसा दिलाया.

दोस्तों और परिवार से भी निवेश

एफआईआर के अनुसार, विजय ने नाव्या के दोस्तों से भी निवेश करवाया, जिसके परिणामस्वरूप कई दिनों के भीतर क्रमशः 66 लाख रुपये और 23 लाख रुपये का निवेश किया गया. जब पैसे लौटाने की बात आई तो विजय ने दावा किया कि कोर्ट केस के चलते उसके बैंक खाते फ्रीज हैं और उसने कथित कोर्ट आदेश भी दिखाए.

इस भरोसे पर उसने नव्या के माता-पिता से भी करीब 30 लाख रुपये ले लिए. दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच नव्या के पिता ने 10.5 लाख, मां ने अपनी रिटायरमेंट फंड सहित 18 लाख, नव्या के गहनों के बदले 10 लाख, और भाई-बहनों से 5 लाख रुपये लिए.

‘बहन’ निकली पत्नी

जब नाव्या ने पैसे मांगने के लिए विजय के घर पहुंची तो पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, जिसे वह अपनी बहन बता रहा था. वह असल में आरोपी की पत्नी निकली, जिससे वह तीन साल से शादीशुदा है.

धमकी और केस

शिकायत में आरोप है कि विजय और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर नव्या को धोखा दिया और बाद में जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उसे और उसके दोस्तों को जान से मारने की धमकी दी.

विजय ने कई बैंक खातों के माध्यम से 1,75,66,890 रुपये जमा किए, जिसमें से केवल 22,51,800 रुपये लौटाए गए, जिससे 1,53,15,090 रुपये का भुगतान नहीं हुआ. विजय और दो अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.