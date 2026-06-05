बीच हाईवे पर गाड़ी रोककर लड़की ने काटा गदर! सुध-बुध खोकर लगाए ऐसे ठुमके कि रुक गया ट्रैफिक

आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का भूत लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. लाइक्स और व्यूज के चक्कर में लोग कब, कहां और क्या कर बैठते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. कभी कोई चलती मेट्रो में नाचने लगता है, तो कोई चलती ट्रेन के गेट पर स्टंट करने लगता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की ने बीच हाईवे पर ही अपनी गाड़ी रोक दी और सड़क को डांस फ्लोर समझकर धमाकेदार डांस करना शुरू कर दिया. लड़की की इस बेफिक्री और कातिल अदाओं ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, लेकिन साथ ही सड़क पर रील बनाने को लेकर एक नई बहस भी शुरू कर दी है.

ब्लैक कुर्ती और जीन्स में दिखाया जलवा, हवा में लहराए बाल

वायरल हो रहे इस शानदार वीडियो में एक सुनसान से दिखने वाले हाईवे पर एक आलीशान काले रंग की एसयूवी गाड़ी खड़ी है. गाड़ी के ठीक बगल में यह लड़की ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड कुर्ती और ग्रे रंग की ढीली-ढाली जीन्स पहने हुए है. जैसे ही गाना बजता है, यह हसीना अपनी पतली कमरिया मटकाते हुए और अपने लंबे बालों को हवा में लहराते हुए जबरदस्त ठुमके लगाने लगती है. लड़की के चेहरे के हाव-भाव, उसकी स्माइल और उसका कॉन्फिडेंस इतना गजब का है कि कोई भी उसे देखता रह जाए. वह गाने की हर बीट पर परफेक्ट मूव्स दे रही है.

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रील देखकर दीवाना हुआ इंटरनेट, स्क्रॉल करना भूले फैंस

यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आते ही आग की तरह फैल गया है. लड़की के इस बोल्ड और बेबाक अंदाज को देखकर लोग इस रील को बार-बार लूप में देख रहे हैं. खूबसूरती और डांस का यह कॉम्बिनेशन इंटरनेट यूजर्स को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो पर लाखों की संख्या में व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं. लोग लड़की की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और उसकी कातिल अदाओं पर अपना दिल हार बैठे हैं.

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सोशल मीडिया पर फूटा कुछ लोगों का गुस्सा, बोले- 'ट्रैफिक पुलिस कहां है?'

जहां एक तरफ लोग लड़की के शानदार डांस और उसके हुस्न के दीवाने हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने इस तरह बीच सड़क पर गाड़ी रोककर रील बनाने पर नाराजगी भी जताई है. कमेंट सेक्शन में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "डांस तो वाकई जोरदार है बॉस, लेकिन गाड़ी साइड में लगा लेती तो और अच्छा होता." दूसरे यूजर ने दिल्ली या यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखा, "इनका चालान काटो भाई. बीच हाईवे पर रील बनाना खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डालना है."

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