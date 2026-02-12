हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: जहाज पर चढ़ना था, सीधे नाले में हो गई एंट्री! बांग्लादेश की ये लैंडिंग देख छूट जाएगी आपकी हंसी

Video: जहाज पर चढ़ना था, सीधे नाले में हो गई एंट्री! बांग्लादेश की ये लैंडिंग देख छूट जाएगी आपकी हंसी

Viral News: वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि घाट पर भारी भीड़ है और यात्री जल्दबाजी में जहाज पर चढ़ रहे हैं. इसी अफरा-तफरी के बीच एक शख्स फिसल जाता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 12 Feb 2026 08:23 AM (IST)
सोशल मीडिया पर बांग्लादेश से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स यात्रियों से भरे जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है. आसपास मौजूद लोग उसे पीछे से पकड़कर बचाने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ ही पलों में वह सीधे गंदे और काले पानी में जा गिरता है. वीडियो सामने आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं.

जहाज पर चढ़ने की जल्दी में नाले में गिरा शख्स

वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि घाट पर भारी भीड़ है और यात्री जल्दबाजी में जहाज पर चढ़ रहे हैं. इसी अफरा-तफरी के बीच एक शख्स फिसल जाता है. कुछ लोग उसे हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ और असंतुलन के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गंदे पानी में गिर जाता है. पानी इतना गंदा है कि कुछ सेकंड के लिए वह दिखाई भी नहीं देता. वीडियो में ये भी दिख रहा है कि शख्स को पीछे वाले बंदे ने शर्ट पकड़कर खींचा है जिससे कहीं न कहीं उसका बैलेंस बिगड़ा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MD Tarakul Islam (@mdtarak.islam.180)

बड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर

वीडियो के अगले हिस्से में दिखता है कि आसपास मौजूद लोग और कुछ कर्मी मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. रस्सी और हाथों की मदद से आखिरकार शख्स को पानी से बाहर खींच लिया जाता है. राहत की बात यह रही कि वह जिंदा बाहर आ गया, हालांकि उसकी हालत खराब नजर आ रही है और कपड़े पूरी तरह गंदे पानी में सने हुए हैं.

यह भी पढ़ें: शख्स ने रेलवे ट्रैक के बीच से बचाई गायों की जान, यहां देखे वायरल वीडियो

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने घाट और जहाज व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया. कुछ लोगों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से ऐसे हादसे बार-बार होते हैं. वहीं कई यूजर्स ने उस शख्स के सुरक्षित बाहर निकल आने पर राहत जताई. वीडियो को  mdtarak.islam.180 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट चेक इन के बाद कहां जाता है आपका लगेज? कैमरे ने खोला सामान के सफर का चौंकाने वाला राज

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Published at : 12 Feb 2026 08:23 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO
