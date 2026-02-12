Video: जहाज पर चढ़ना था, सीधे नाले में हो गई एंट्री! बांग्लादेश की ये लैंडिंग देख छूट जाएगी आपकी हंसी
सोशल मीडिया पर बांग्लादेश से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स यात्रियों से भरे जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है. आसपास मौजूद लोग उसे पीछे से पकड़कर बचाने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ ही पलों में वह सीधे गंदे और काले पानी में जा गिरता है. वीडियो सामने आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं.
जहाज पर चढ़ने की जल्दी में नाले में गिरा शख्स
वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि घाट पर भारी भीड़ है और यात्री जल्दबाजी में जहाज पर चढ़ रहे हैं. इसी अफरा-तफरी के बीच एक शख्स फिसल जाता है. कुछ लोग उसे हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ और असंतुलन के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे गंदे पानी में गिर जाता है. पानी इतना गंदा है कि कुछ सेकंड के लिए वह दिखाई भी नहीं देता. वीडियो में ये भी दिख रहा है कि शख्स को पीछे वाले बंदे ने शर्ट पकड़कर खींचा है जिससे कहीं न कहीं उसका बैलेंस बिगड़ा है.
बड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर
वीडियो के अगले हिस्से में दिखता है कि आसपास मौजूद लोग और कुछ कर्मी मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. रस्सी और हाथों की मदद से आखिरकार शख्स को पानी से बाहर खींच लिया जाता है. राहत की बात यह रही कि वह जिंदा बाहर आ गया, हालांकि उसकी हालत खराब नजर आ रही है और कपड़े पूरी तरह गंदे पानी में सने हुए हैं.
यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट
यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने घाट और जहाज व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया. कुछ लोगों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से ऐसे हादसे बार-बार होते हैं. वहीं कई यूजर्स ने उस शख्स के सुरक्षित बाहर निकल आने पर राहत जताई. वीडियो को mdtarak.islam.180 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.
