ये हाथी तो देशभक्त निकला! सड़क पर पड़े कचरे को गजराज ने उठा डस्टबिन में डाला- वीडियो वायरल

कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर आंखें चमक उठती हैं और दिल भी सुकून महसूस करता है. जहां इंसान अक्सर कूड़ा-कचरा सड़क पर फेंकने से परहेज नहीं करता, वहीं अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इंसानियत और जिम्मेदारी का सबक किसी जानवर ने सिखाया है. वीडियो में एक हाथी का बच्चा अपनी मां के साथ सड़क किनारे टहल रहा है और उसकी एक छोटी सी हरकत ने सबका दिल जीत लिया है.

हाथी के बच्चे ने निभाई सच्ची देशभक्ति, सड़क किनारे पड़े कूड़े को कूड़ादान में डाला!

दरअसल वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथी का बच्चा अपनी मां के साथ सड़क किनारे बने पाथ वे पर चल रहा है. तभी वहां साइड में एक केले का छिलका पड़ा हुआ दिखाई देता है. आमतौर पर लोग ऐसे छिलके को यूं ही छोड़ देते हैं, लेकिन इस छोटे हाथी ने कुछ और ही किया. हाथी का बच्चा धीरे-धीरे उस छिलके के पास पहुंचता है और अपनी सूंड से उसे उठाकर पास ही रखे डस्टबिन में डाल देता है. इसके बाद बिना कोई तमाशा किए, चुपचाप अपनी मां के साथ आगे बढ़ जाता है. उसकी ये मासूम और जिम्मेदार हरकत देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई दंग रह गया है.

हाथी ने आज इंसानों भी शर्मिंदा कर दिया



इंसानों को शर्म आ जाए ऐसा एक अच्छा उदाहरण



भगवान मनुष्य को भी ऐसी सदबुद्धि दे ..🚩🙏 pic.twitter.com/vwVBGc1wvw — Amrendra Bahubali 🇮🇳 (@TheBahubali_IND) July 21, 2025

वीडियो की सच्चाई जान चौंक जाएंगे आप

हालांकि यह वीडियो असलियत में एआई जनरेटेड बताया जा रहा है. यानी इसे तकनीक की मदद से बनाया गया है. फिर भी वीडियो का मैसेज इतना दमदार है कि लोगों ने इसे दिल से अपनाया. वीडियो साफ तौर पर ये सिखाता है कि सफाई रखना हर किसी की जिम्मेदारी है, चाहे इंसान हो या जानवर. वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

यूजर्स ने की जमकर तारीफ

लोग कह रहे हैं कि जहां इंसान अक्सर सफाई के मामले में लापरवाह दिखता है, वहीं यह छोटा हाथी उससे बड़ा सबक दे गया. वीडियो देखने वालों ने इसे देशभक्ति और जिम्मेदारी से जोड़कर खूब सराहा. किसी ने लिखा, "इंसानों से ज्यादा समझदार तो ये छोटा हाथी निकला." तो किसी ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "देशभक्त हाथी की एंट्री हो चुकी है." एक यूजर ने लिखा...वीडियो एआई है लेकिन मैसेज शानदार दे रहा है. वीडियो को @TheBahubali_IND नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ