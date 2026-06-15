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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबांस के टुकड़े में फंसा बिल्लू दादा का सिर, अंकल ने दया दिखाकर ऐसे बचाई जान- वीडियो देख सलाम कर रहे लोग

बांस के टुकड़े में फंसा बिल्लू दादा का सिर, अंकल ने दया दिखाकर ऐसे बचाई जान- वीडियो देख सलाम कर रहे लोग

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्ली का बच्चा जिसे लोग प्यार से बिल्लू दादा बुला रहे हैं मस्ती करते हुए एक बांस के टुकड़े में अपना सिर फंसा लेता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 15 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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बिल्लियां इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं. दिखने में प्यारी लगती हैं और हरकतें तो ऐसी कि किसी का भी दिल इस जानवर पर आ जाए. लेकिन मस्ती करते हुए कई बार बिल्ले और बिल्लियां मुसीबत में फंस जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्लू दादा अपनी मस्ती की वजह से एक बांस के टुकड़े में अपना सिर फंसा बैठे और उसके बाद जो हुआ देखकर किसी का भी दिल भर आएगा. बिल्लू दादा की जान बचाने वाले शख्स को भी यूजर्स सलाम कर रहे हैं.

बांस की लकड़ी में फंसा बिल्लू दादा का सिर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्ली का बच्चा जिसे लोग प्यार से बिल्लू दादा बुला रहे हैं मस्ती करते हुए एक बांस के टुकड़े में अपना सिर फंसा लेता है. जिसके बाद वो बांस में सिर लिए पूरे मोहल्ले में इधर उधर इस आस में दौड़ता है कि कोई उसे पकड़ेगा और उसकी मदद करेगा. लेकिन इसके बाद वीडियो में जो दिखता है उसे देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे और बाद में हंस पड़ेंगे.

 
 
 
 
 
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अंकल ने की मदद, बिल्लू दादा को कराया आजाद

वीडियो में आगे दिखता है कि बिल्ली का बच्चा एक घर के आंगन में आ जाता है जहां एक अंकल आकर उसे पकड़ते हैं और बांस से उसका सिर निकालने में उसकी मदद करते हैं. इस दौरान वो पहले बिल्लू दादा को पकड़ते हैं और छैनी और हथोड़ी की मदद से बड़ी सावधानी के साथ लकड़ी को बीच में से काटते हैं, इसके बाद जैसे ही बिल्लू दादा का सिर आजाद होता है बिल्लू दादा ऐसे भागते हैं मानों जन्नत मिल गई हो. वीडियो को लेकर अब लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video : बैल आया, टक्कर मारी, 5 फीट हवा में उछला बुजुर्ग, ऑन द स्पॉट मौत का लाइव वीडियो

यूजर्स कर रहे दिल से सलाम

वीडियो को rohan__zi नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे बिल्लू दादा इन अंकल को शुक्रिया तो कह देते. एक और यूजर ने लिखा...इन अंकल ने बहुत अच्छा काम किया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एक मासूम की जान बचाकर अंकल ने लोगों का दिल जीत लिया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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