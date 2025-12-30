रेहान वाड्रा से नाम जुड़ा, अचानक बढ़ गए अवीवा बेग के फॉलोअर्स, देखिए सोशल मीडिया रिएक्शन

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ड वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चाओं में है. ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रेहान ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है. दोनों सात साल से रिलेशनशिप में हैं और अब दोनों इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं. जैसे ही इस चर्चा ने जोर पकड़ा वैसे ही अवीवी बैग के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी बढ़ गए. आइए आपको बताते हैं कितने से कितनी हो गई अवीवा की इंस्टाग्राम फैमिली.

कुछ ही घंटों में बढ़े अवीवा के फॉलोअर्स

दरअसल, रेहान और अवीवा के रिश्ते की चर्चाओं से पहले अवीवा के केवल 10 हजार फॉलोअर्स थे. यानी उनकी इंस्टाग्राम फैमिली में 10 हजार लोग थे जो उन्हें फॉलो कर रहे थे. लेकिन जैसे ही अवीवा का नाम सोशल मीडिया और न्यूज में सामने आया वैसे ही लोगों ने उनकी खोज इंस्टाग्राम पर शुरू कर दी और 30 दिसंबर 2025 रात 10 बजे तक अवीवा के करीब 17 हजार फॉलोअर्स हो चुके थे.

आपको बता दें कि अवीवा और रेहान वाड्रा दोनों ही फोटोग्राफी के शौकीन हैं और तस्वीरों को क्लिक करके शेयर करना पसंद करते हैं जैसा कि उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता लगता है.

View this post on Instagram A post shared by Aviva Baig (@avivabaig)

कौन हैं अवीवा बैग, क्या है पेशा

अवीवा बेग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने बायो में लिखा है कि वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं और वह दिल्ली की रहने वाली हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से ह्यूमेनिटीज की पढ़ाई की.

यह भी पढ़ें: ये है दुनिया का सबसे महंगा क्रेडिट कार्ड, अरबों की खरीदी के लिए अमीर लोग करते हैं इस्तेमाल- अब हो रहा वायरल

यूजर्स दे रहे रिएक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स अवीवा और रेहान के रिश्ते को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दोनों की जोड़ी और पसंद एक दम मिलती है. एक और यूजर ने लिखा...मामा कुंवारा रह गया और भांजे ने मैदान मार लिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाड्रा परिवार में अवीवा का स्वागत है, उम्मीद है आप लोग खुश रहेंगे.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल