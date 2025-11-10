Social Media Viral Video: सांपों का नाम लेते ही लोगों के डर के मारे होश उड़ जाते हैं और अगर इन्हीं जहरीले सांपों को हम अपने पास देख लें तो हमारे पसीने छूट जाएंगे, लेकिन इंटरनेट पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मासूम बच्चों को सांपों के साथ खेलते हुए देखा गया है. इस वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है और साथ ही सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इन मासूम बच्चों को सापों से डर नहीं लग रहा है?

सांपों के बीच बैठ खेलते रहे मासूम

बता दें कि ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के एक शो सीक्रेट साइंस का है. इस शो के दौरान कुछ छोटे बच्चों को सांपों के बीच बिना किसी डर के खेलते हुए देखा गया है. वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ बच्चे मैट पर बैठे हुए खेल रहे हैं. बच्चों के पास बड़े सांपों को रखा गया.

Babies are not afraid of snakespic.twitter.com/ApMCKe9yUu — Massimo (@Rainmaker1973) November 9, 2025

अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चे डर के मारे रोने लगेंगे, लेकिन नहीं ये बच्चा उल्टा उन सांपों के साथ खेलने लगे और उन्हें पकड़ने लगे. मानो जैसे वह असली सांप न हो. बच्चों के चेहरे पर थोड़ा भी डर नहीं दिखाई दे रहा है. सांपों को बच्चों के आसपास रेंगते हुए देखा गया. बच्चे उन्हें बिना किसी डर के छूते हैं और उनके साथ खेलते हैं.

शो में मौजूद साइकोलॉजिस्ट ने बताई सच्चाई

इस दौरान शो में मौजूद साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि डर कभी भी जन्मजात नहीं होता है. बच्चे डरना सीखते हैं ज्यादातर बड़ों को देखकर. जब कोई अजीब या डरावनी चीज होती है तो बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स का रिएक्शन देखते हैं कि वह उस चीज को देखकर कैसा रिएक्शन दे रहे हैं तो बच्चे भी उसी तरह रिएक्शन करने लगते हैं. इस दौरान अगर पेरेंट्स डर जाते हैं तो बच्चे भी डरने लगते हैं.