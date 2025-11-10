Road Accident Viral Video: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे दो व्यक्तियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. ये खतरनाक हादसा सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी जा सकती है.

दोनों लोग अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

ये हादसा मथुरा की किसी एक व्यस्त सड़क पर हुआ. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो व्यक्ति सड़क पर चल रहे थे. इसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार कार उनकी तरफ बढ़ती है और पीछे से जोरदार टक्कर मार देती है.

🚨Mathura, Uttar Pradesh — A speeding car ran over two pedestrians, leaving both seriously injured. They’ve been admitted to the hospital in critical condition. The entire incident was captured on CCTV. pic.twitter.com/gNBzFYUmq2 — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 9, 2025

वीडियो में देख सकते हैं कि कार की रफ्तार कितनी तेज थी कि टक्कर लगने से दोनों व्यक्ति उछलकर सड़क पर गिर गए. हादसे के बाद लोगों की सड़क पर भारी भीड़ लग जाती है. स्थानीय राहगीर दौड़कर दोनों की मदद करने आगे आते हैं. जानकारी के मुताबिक, दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

वीडियो में लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

दोनों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे की सीसीटीवी फुटेज वायरल होते ही लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं वीडियो पर आने लगी. लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही भरी ड्राइविंग पर सवाल खड़े किए तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि दोनों व्यक्ति सड़क के बीचों-बीच चल रहे हैं तो हादसा होगा ही. वहीं कुछ ने कहा कि कार की स्पीड काफी तेज थी, जिसके चलते कार ड्राइवर बैलेंस नहीं बना पाया और टक्कर मार दी. हादसे पर इस तरह लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.