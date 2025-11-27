Video: इस आइलैंड पर अंडे देने सड़कों पर आते हैं केकड़े, कुचलने से ऐसे बचाते हैं कार वाले

Australia Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड का एक ऐसा नजारा देखने को मिला है, जो बेहद ही अनोखा दिखाई देता है. यहां हर साल लाखों केकड़े अंडे देने के लिए जंगलों से निकलकर समुद्र के किनारे जाते हैं. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया है कि बड़ी संख्या में केकड़े सड़कों पर उतार आए है.

मादा केकड़े समुद्र के किनारे छोड़ती हैं अंडे

वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि पत्तों और धुल के बीच सड़क पर कई सारे केकड़े नजर आ रहे हैं, जो जंगल से निकलकर अंडे देने के लिए समुद्र के किनारे जा रहे हैं. इस दौरान कई सड़कें बंद कर दी जाती है और वाहन चलाने वालों को बड़ी ही सावधानी से वाहन चलाना पड़ता है, जैसे वीडियो में देखा जा सकता है कि कार ड्राइवर कितनी सावधानी से कार को चला रहा है, ताकि एक भी केकड़ा उसके नीचे ना आ जाए.

ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर, हर साल लाखों केकड़े जंगल से निकलकर अंडे देने के लिए किनारे की ओर जाते हैं। कई सड़कें बंद रहती हैं और लोगों को हमेशा सावधान रहना पड़ता है कि कहीं गलती से वे उन्हें कुचल न दें।



pic.twitter.com/IaeRaOfZAP — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) November 27, 2025

इसके लिए ड्राइवरों को बड़ी सावधानी के साथ वाहन चलाना पड़ता है और साथ ही वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि किसी भी वाहन के चलने की वजह से कोई भी केकड़ा कुचल न जाए, इसके लिए कार के नीचे सपोर्ट भी लगाया गया है, ताकि कोई भी केकड़ा गाड़ी के नीचे आकर कुचल न जाए.

लोगों ने प्रकृति का चमत्कार बताया

जानकारी के मुताबिक, यह हर साल के आखिरी महीने में मादा केकड़ों की भारी संख्या समु्द्रा के किनारे अंडे देने जाती है. समुद्र के किनारे वह अंडे छोड़ देती हैं, जो समु्द्र के लहरों के साथ फैल जाते हैं. इस दौरान नर केकड़े मादाओं की रक्षा करते हुए यात्रा करते हैं.सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है. लोगों को वीडियो काफी पसंद आया है और साथ ही लोग इसे प्रकृति का चमत्कार भी बता रहे हैं.