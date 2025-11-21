Assam Viral Video: अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया होता है तो सजा का मतलब आमतौर पर जेल या कोड़े मारना होता है, लेकिन क्या आपने ऐसी सजा देखी है, जिसमें अपराधी को डांस करने को कहा जाए? हाल ही में असम के शिवसागर जिले में दो युवा चोर को ऐसी सजा मिली, जिसने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया है. इन दोनों चोरों को स्थानीय लोगों ने दो घंटे तक लगातार नचवाया और जब दोनों नाचते-नाचते थक गए तो उनकी अच्छे से खातिरदारी भी की. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

जुबिन गर्ग के गाने पर चोरों को खूब नचवाया

बता दें कि यह वीडियो शिवसागर जिले के धायली गांव का बताया जा रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि दो युवक कड़ी धूप में नाचते हुए नजर आ रहे हैं. इन दोनों चोरों को स्थानीय लोगों ने सजा दी है, जिसके चलते यह दो घंटे तक असम के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग के गाने पर नाचना पड़ेगा. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि दोनों कैसे थके-हारे से नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ उन्हें नचवाने पर तुली हुई है.

Two young thieves caught in Dhaiali, Sivasagar — punished by dancing non-stop for 2 hrs to Zubeen Garg songs! Crowd then served them tea & biscuits before handing over to police 😂🔥

pic.twitter.com/e3fPvATqE4 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 20, 2025

आसपास कई लोग मौजूद है, जो दोनों को डांस करते देख रहे हैं और वहीं कुछ लोग इनका वीडियो भी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं. वीडियो जैसे दोनों डांस करते नजर आ रहे हैं, उन्हें देखकर यहीं लगता है कि दोनों बिना मन के मजबूरी में डांस कर रहे हैं.

लोगों ने चाय-बिस्किट खिलाकर पुलिस को सौंपा

काफी देर तक डांस करने के बाद जब दोनों थकान से चूर होने लगे तो स्थानीय लोगों ने पहले उनको चाय और बिस्किट खिलाया और उसके बाद दोनों को पुलिस को सौंप दिया. इस अनोखी सजा का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

लोगों ने कहा कि कितने अच्छे लोग है मारा भी नहीं और बाद में चाय बिस्किट भी खिलाया तो वहीं कुछ ने कहा कि इनके पूरे डांस का वीडियो शेयर करो. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी सजा पहले कभी नहीं देखी.