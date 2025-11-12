(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Video: अस्पताल में घुसे शख्स ने सोते हुए मरीजों के चुराए फोन, करतूत CCTV में कैद, देखें वीडियो
Viral Video: आंध्र प्रदेश के अराकू वैली अस्पताल से एक हैरान करने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति सोते हुए मरीजों के मोबाइल फोन चोरी करता नजर आया. देखें वीडियो.
Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के अराकू वैली अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक व्यक्ति ने सोते हुए मरीजों के मोबाइल फोन चोरी कर लिए. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा गया है कि कैसे व्यक्ति रात के समय सो रहे मरीजों के फोन को चुरा लेता है. ये घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
बड़ी चालाकी से व्यक्ति चुरा ले गया फोन
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति, जिसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई है. वह अस्पताल के वार्ड में घूमता नजर आता है. वीडियो में देख सकते हैं कि वार्ड में कई सारे मरीज सो रहे होते हैं. व्यक्ति उनके सोने का फायदा उठाता है और धीरे-धीरे उनके बेड के पास जाता है.
Cellphones stolen from patients at Araku Valley Hospital, in Alluri Sitharama Raju district, raises security concerns.— Surya Reddy (@jsuryareddy) November 12, 2025
A stranger stole the cellphones of sleeping patients at midnight, recorded on #CCTV camera.#ArakuValley #Alluri #Cellphones #AndhraPradesh #CellphonesTheft pic.twitter.com/JKTiQott2Y
व्यक्ति बार-बार अपने आसपास देखता है कि कोई उसे देख न रहा हो और बड़ी ही चालाकी से एक-एक करके सभी मरीजों के बेड के पास जाकर उनके मोबाइल उठा लेता है. वीडियो में देख सकते हैं कि सभी मरीज गहरी नींद में सो रहे होते हैं और उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि एक व्यक्ति उनके फोन को चुपचाप चुरा ले गया.
लोगों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल
व्यक्ति सभी के फोन को चुरा लेता है और वहां से चला जाता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ कि इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई या नहीं. इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आने लगे.
कई लोगों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं तो वहीं कुछ ने व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि मरीजों के सामान की रक्षा करना अस्पताल की जिम्मेदारी होती है.
