तिरंगा पांडाल और लबालब भीड़! अनंत सिंह ने जीत के बाद खिलाया भोज- वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया की भीड़ में आज एक ऐसा वीडियो जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर लोग दंग भी हैं और खुश भी. बिहार के मोकामा से विधायक बने अनंत सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें जीत की खुशी इतनी बड़ी दिख रही है कि पूरा इलाका दावत की खुशबू से भर उठा है. चारों तरफ तिरंगे की थीम वाला विशाल पंडाल. दूर-दूर तक लगी कुर्सियां और बीच में थालियों में परोसा गया इतना भारी-भरकम खाना कि कोई भी देखकर कह उठे “भोज नहीं, ये तो उत्सव है!”. अनंत सिंह की जीत के बाद ऐसा जश्न शायद ही बिहार ने पहले कभी देखा हो. और इसी नजारे ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है.

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने किया महाभोज का आयोजन!

बिहार चुनाव के परिणाम आने के साथ ही मोकामा से विजयी हुए विधायक अनंत सिंह ने अपनी जीत को जनता को समर्पित करते हुए एक विशाल महाभोज का आयोजन किया. इस महाभोज का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बड़े तिरंगा-थीम वाले पंडाल के अंदर हजारों लोग लाइन से बैठकर भोजन का आनंद ले रहे हैं.

तिरंगे रंग में बनाया गया पांडाल

वीडियो में साफ दिख रहा है कि पंडाल की सजावट पूरी तरह तीन रंगों केसरिया, सफेद और हरे से की गई है. कुर्सियों की लंबी कतारें, बीच में घूमते सेवक और हाथों में भरी हुई थालियां इस बात का प्रमाण हैं कि भोज साधारण नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर आयोजित किया गया था. लोग अपनी थालियों में अलग-अलग प्रकार की डिशें लेकर बैठे हैं और मजे से खा रहे हैं.

खाने में रहे तरह तरह के पकवान

खाने में गुलाब जामुन, पूड़ी, पनीर-सब्जी, दाल, भात, सलाद, अचार और कई अन्य व्यंजन शामिल थे. आपको बता दें कि अनंत सिंह मोकामा से लगातार 20 सालों से विधायक हैं और मोकामा का बच्चा बच्चा शायद इस बात को दोहराता है कि मोकामा मतलब अनंत सिंह. जैसा कि उनकी प्रचंड जीत से मालूम भी होता है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को petu.patna नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अनंत सिंह छोटे सरकार का महाभोज काफी वायरल है. एक और यूजर ने लिखा...अनंत सिंह 20 सालों से मोकामा की जनता के बीच ही रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अनंत सिंह जमीन से जुड़े आदमी हैं.

