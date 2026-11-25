बिहार की राजनीति में अपने अलग अंदाज और शाही ठाठ-बाट के लिए मशहूर बाहुबली नेता अनंत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. मौका है उनकी बेटी की शादी का, जिसकी भव्य तैयारियों ने पूरे इंटरनेट को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अनंत सिंह के आवास पर ट्रैक्टर-ट्रॉली भर-भरकर पानी की बोतलें पहुंचती दिखाई दे रही हैं. मेहमानों के स्वागत के लिए किए जा रहे इस विशाल इंतजाम को देखकर हर कोई दंग रह गया है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक के बाद एक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में पानी की बोतलों के अनगिनत कार्टन और बंडल लदे हुए हैं. बताया जा रहा है कि आज होने जा रही इस शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए 5 लाख से भी ज्यादा पानी की बोतलें मंगाई गई हैं. वीडियो में घर के बाहर और परिसर में पानी की बोतलों का ऐसा अंबार दिख रहा है, जैसा आमतौर पर किसी बड़े सरकारी मेले या विशाल आयोजन में देखने को मिलता है.

4 से 5 लाख मेहमानों के जुटने की चर्चा, तैयारियों ने उड़ाए होश

चर्चा है कि अनंत सिंह की बेटी की इस शादी में शामिल होने के लिए न सिर्फ पूरे बिहार से, बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी 4 से 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है. इतनी बड़ी संख्या में आने वाले मेहमानों की आवभगत में कोई कमी न रहे, इसके लिए खाने-पीने से लेकर बैठने तक के बेहद व्यापक और शाही इंतजाम किए गए हैं. पानी की बोतलों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का यह वीडियो इस भव्य आयोजन की महज एक छोटी सी झलक भर है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट्स

इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में इस शाही व्यवस्था पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं...

एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, "भाई ये शादी हो रही है या कोई महाकुंभ! अकेले पानी की बोतलों का ही इतना बड़ा काफिला पहली बार देखा है."

दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए कमेंट किया, "छोटे सरकार का अंदाज ही निराला है, जब 4-5 लाख मेहमान आएंगे तो इंतजाम भी तो उसी लेवल का होगा."

वहीं एक और यूजर ने लिखा, "इतनी तो कई शहरों की कुल आबादी होती है, जितने मेहमान इस शादी में शामिल होने आ रहे हैं, वाकई ऐतिहासिक नजारा है."

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