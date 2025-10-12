सोशल मीडिया पर आजकल सेलेब्रिटीज के पुराने और नए वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है, वह किसी एक्टर या सिंगर का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का है. दरअसल, इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में अमृता फडणवीस संगीत की मधुर धुनों को बड़ी ही खूबसूरती से गुनगुनाती नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज देखकर लोग बस यही कह रहे हैं कि राजनीति की दुनिया से जुड़े इस परिवार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. सुरों का उतार-चढ़ाव, लय और भावनाओं का ऐसा संगम कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए.

अमृता फणनवीस ने गुनगुनाई संगीत की धुन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे वीडियो में अमृता फडणवीस अपने सधे हुए सुरों से सभी का दिल जीत रही हैं. वह सारेगामा के सभी सुरों का इस्तेमाल करती नजर आती हैं और हर नोट को इतनी सहजता से छूती हैं कि यह वीडियो अब यूजर्स के बीच चर्चा का केंद्र बन चुका है. वीडियो में उनकी आवाज की मिठास और सुरों की स्थिरता इस बात की गवाही दे रही है कि संगीत उनके अंदर रचा-बसा है. लोग उनकी तारीफ में तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने कहा कि "मैडम की आवाज बहुत सुरीली है" तो किसी ने लिखा कि "संगीत की सच्ची साधक लगती हैं".

View this post on Instagram A post shared by Amruta Fadnavis (@amruta.fadnavis)

पेशे से बैंकर रही हैं अमृता

अमृता फडणवीस पहले भी अपनी गायकी और सामाजिक कार्यों के चलते चर्चा में रही हैं. वे पेशे से बैंकिंग प्रोफेशनल रही हैं लेकिन कला और संगीत के प्रति उनका रुझान हमेशा गहरा रहा है. उन्होंने कई म्यूजिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और कुछ लोकप्रिय गानों में अपनी आवाज भी दी है. यह नया वायरल वीडियो एक बार फिर उनके सिंगिंग टैलेंट को सुर्खियों में लेकर आया है.

यह भी पढ़ें: कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो

यूजर्स ने की तारीफ

वीडियो को Amruta Fadnavis ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आज से मेरी फेवरेट सिंगर आप ही हो. एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, आपको सुरों की समझ भी है जानकर अच्छा लगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....मैडम मल्टी टैलेंटेड हैं, क्या गाती हैं.

यह भी पढ़ें: मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल