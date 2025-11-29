आजकल सोशल मीडिया पर एआई से बने वीडियो भी लोगों के मनोरंजन की वजह बनने लगे हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के एआई से बने वीडियो वायरल होते हैं जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसे देख लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में एक छोटा सा कुत्ता ताइक्वांडो की यूनिफॉर्म पहनकर इंसानों की तरह कराटे स्टाइल में खड़ा दिखाई देता है. वहीं कुछ ही सेकंड में वह ऐसा कमाल करता है कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है. वहीं इस वीडियो को देखकर लोग अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं.

ताइक्वांडो यूनिफॉर्म में कुत्‍ते ने दिखाया कमाल

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @ryanaicreator के नाम के अकाउंट से शेयर हुआ है. वहीं इस वीडियो में साफ देंखा जा सकता है कि एक ताइक्वांडो टीचर सामने लकड़ी का टाइल बोर्ड पकड़ कर खड़ा होता है जबकि उसके सामने एक छोटा सा प्यारा कुत्ता ताइक्वांडो की ड्रेस में बिल्कुल प्रोफेशनल फाइटर की तरफ पोज लेता है. वहीं जैसे ही ट्रेनर इशारा करता है कुत्ता अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर अचानक एक तेज किक मारता है और टाइल दो टुकड़ों में टूट जाती है. वीडियो के अनुसार आसपास खड़े लोग हैरान होकर इस मूव को देखते हैं और कई लोग वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं. हालांकि आपको बता दे कि यह वीडियो एआई से बनाया गया है. वहीं इस वीडियो को अब तक 1.3 मिलियन से ज्यादा लाइक्स और हजारों कॉमेंट्स मिल चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by RyAn Lee (@ryanaicreator)

वीडियो को देखकर यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर आए कमेंट इसे और भी मजेदार बना देते हैं. दरअसल लोग कुत्ते की मार्शल आर्ट स्किल्स और क्यूट अंदाज पर पर फिदा हो गए हैं. कुछ लोग इस वीडियो को देखकर कमेंट करते हैं कि यह तो असली ताइक्वांडो मास्टर निकाला. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि सच में इस कुत्ते ने मेरा दिन बना दिया. वहीं एक यूजर लिखता है कि कुत्ता भी कराटे सीख गया और मैं आज तक जिम जाने का सोच रहा हूं. एक यूजर ने तो कुत्ते को एआई डोगेश भाई बता दिया. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि एआई है पर क्यूट है.

