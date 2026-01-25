“आईना बना भूत? पहली बार खुद को कांच में देख हदजाबे जनजाति के युवक के फूले हाथ पैर- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो हमें हमारी आरामदायक दुनिया से बाहर की सच्चाई दिखा देता है. कभी तकनीक चौंकाती है तो कभी इंसानों की सादगी. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं, भावुक भी और सोच में भी पड़ गए हैं. वीडियो अफ्रीका की हदजाबे जनजाति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पहली बार एक युवक को आईना दिखाया गया. जो हुआ, उसे देखकर शायद आप भी अपनी आंखों पर यकीन न कर पाएं.

हदजाबे जनजाति ने पहली बार देखा आईना

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक जमीन पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक व्यक्ति हाथ में आईना पकड़े हुए है. जैसे ही आईना युवक के सामने किया जाता है, वह अचानक पीछे हट जाता है. पहले तो वह समझ ही नहीं पाता कि सामने क्या है. कुछ सेकेंड बाद जब उसे एहसास होता है कि सामने दिख रही आकृति उसकी अपनी ही है, तो वह बुरी तरह घबरा जाता है. डर के मारे वह अपने हाथ ऊपर कर लेता है और चेहरा छुपाने की कोशिश करता है. उसका रिएक्शन इतना मासूम और सच्चा है कि वीडियो देखने वालों की सांसें थम जाती हैं. वीडियो में शख्स कह रहा है कि भाई डर मत ये तू ही है, लेकिन हदजाबे प्रजाति का ये शख्स अपना डर छिपा नहीं पाता.

आधुनिक दुनिया से काफी दूर है ये जनजाति

बताया जा रहा है कि यह युवक अफ्रीका की हदजाबे जनजाति से है. यह जनजाति आज भी आधुनिक दुनिया से काफी हद तक दूर रहती है. न मोबाइल, न टीवी, न इंटरनेट और न ही रोजमर्रा की आधुनिक चीजें. ऐसे में आईना जैसी आम सी चीज उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं है. हमारे लिए आईना रोजमर्रा का हिस्सा है लेकिन इस जनजाति के लोगों के लिए यह पहली बार खुद को देखने का अनुभव था. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यूजर्स बोले, भाई रहने दे उसे कुछ हो जाएगा

वीडियो को roamingvinu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेचारा डर गया, आईना हटा लो भाई. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों को भी तकनीक सिखाओ, पीछे कैसे रह गए ये. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई डर के मारे उसे कुछ हो जाएगा, रहने दो.

