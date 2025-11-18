Video: मशीन में फंसकर गोल-गोल घूमने लगी महिला, पल भर में हो गया बड़ा हादसा, वीडियो वायरल

Viral Accident Video : आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर इंसान कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक डरावना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला फैक्ट्री में काम कर रही होती है और अचानक उसके साथ इतनी भयानक घटना होती है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल हादसे में बदल जाता है.

मशीन की जांच करते वक्त हुआ हादसा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला फैक्ट्री में बड़े रोलर जैसी मशीन के पास खड़ी होकर अपना काम संभाल रही है. वह ध्यान से मशीन को चेक करती है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है या नहीं. मशीन तेज रफ्तार से चल रही होती है और महिला हल्का सा हाथ आगे बढ़ाकर मशीन की जांच करती है.

धीरे-धीरे उसका हाथ फिसलते हुए आगे बढ़ जाता है और देखते ही देखते उसका हाथ रोलर में फंस जाता है. एक पल में उसका पूरा शरीर मशीन की तरफ खिंचने लगता है और वह जैसे किसी कागज की तरह लिपटती चली जाती है. महिला मशीन में फंसकर गोल-गोल घूमने लगती है और यह दृश्य इतना डरावना है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं.

हादसे में बुरी तरह घायल हुई महिला

सेंसर की वजह से या किसी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से कुछ ही चक्करों बाद अचानक मशीन अपने आप रुक जाती है. मशीन का रुकना ही महिला के लिए वरदान साबित होता है, जिससे उसकी जान बच जाती है. लेकिन इस भयानक हादसे में वह बुरी तरह घायल हो जाती है.

वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग फैक्ट्री में काम करते समय सुरक्षा के अभाव की बात कह रहे हैं, जबकि कुछ लोग मशीन के इतने खतरनाक तरीके से चलने पर सवाल उठा रहे हैं.