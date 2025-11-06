Social Media Viral Video: क्या आपने कभी गुफा के अंदर रेस्टोरेंट देखा है? सोशल मीडया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गुफा के अंदर बेहद ही खूबसूरत और अनोखा रेस्टोरेंट देखने को मिला है. वीडियो की शुरुआत में एक सूखी पहाड़ी देखने को मिली है, जिसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि यहां एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट होगा.

रेस्टोरेंट देखने में काफी आकर्षक नजर आया

वीडियो में देख सकते हैं कि जगह कितनी सुनसान जगह नजर आ रही है, जहां बड़ी दूर-दूर तक कोई भी इमारत या कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, जिसे देखकर ये लग ही नहीं रहा है कि यहां कोई रेस्टोरेंट भी होगा, लेकिन जैसे ही आगे देखा गया कि सीढ़ियों से नीचे उतरते ही गुफा के अंदर एक विशाल रेस्टोरेंट है, जहां काफी सारे लोग बैठकर खाना खाते नजर आ रहे हैं.

रेस्टोरेंट देखने में काफी आकर्षक नजर आ रहा है. कितने सारे लोग भोजन का आनंद लेते दिखाई दे रहे है. इस वीडियो को देखकर हर कोई चौंक गया है और सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है रेस्टोरेंट बनाने की.

लोगों ने कहा गजब देसी जुगाड़ रेस्टोरेंट

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के हैरान होने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि रेस्टोरेंट तो बहुत देखें हैं, लेकिन ऐसा रेस्टोरेंट कभी नहीं देखा. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि गजब देसी जुगाड़ रेस्टोरेंट है.

कुछ लोगों ने कहा कि बाहर से तो कुछ और ही दिख रहा है, लेकिन अंदर से कुछ और ही है. कुछ ने कहा कि इसे ढूंढते-ढूंढते ही पागल हो जाएगा. वीडियो पर लोगों ने भर-भरकर कमेंट्स किए है और साथ ही लोगों ने वीडियो को खूब शेयर भी किया है.