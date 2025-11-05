हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: मोबाइल चोरी का आरोप, नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटकाया, तालिबानी सजा का वीडियो वायरल

Video: मोबाइल चोरी का आरोप, नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटकाया, तालिबानी सजा का वीडियो वायरल

UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मोबाइल चोरी के आरोप में गांव वालों ने एक नाबालिग बच्चे को पेड़ से उल्टा लटकाकर तालिबानी सजा दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

Maharajganj News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, यहां कुछ गांव वालों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग बच्चे को पेड़ से उल्टा लटकाकर तालिबानी सजा दी. इस शर्मनाक हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों ने हैरानी और गुस्सा जाहिर किया है.

रहम की गुहार लगाता रहा नाबालिग

बता दें कि ये घटना घुघली थाना क्षेत्र के घघरुआ खड़ेसर गांव का बताई जा रही है. गांव वालों को बच्चे पर मोबाइल चोरी का शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने उसे सजा देने की ठानी. वीडियो में देख सकते हैं कि गांव वालों ने नाबालिग बच्चे को पेड़ की डाली से रस्सी के सहारे उल्टा लटकाया हुआ है और उसे भला बुरा कह रहे हैं. बच्चा पेड़ से लटका हुआ रोते हुए रहम की गुहार लगाता दिख रहा है, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों का दिल नहीं पसीजा.

वीडियो में आगे देखा गया है कि वो बच्चे को डरा और धमका रहे हैं और जबरन पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं. मोबाइल चोरी का शक होने के बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना देने के बजाय खुद ही कानून को हाथ में ले लिया और नाबालिग बच्चे को सजा देने लगे. इस शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की 

वीडियो देखने के बाद लोगों ने घटना पर गुस्सा जाहिर किया है. वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही घुघली थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इस घटना में शामिल गांव वालों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है. घुघली थाना प्रभारी कुंवर गौरव ने बताया कि मामले की पूरी जानकारी मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Maharajganj News VIRAL VIDEO UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | अंशुल गर्ग | अगली फिल्म और अधिक
यामी गौतम और इमरान हाशमी का इंटरव्यू | हक | शाह बानो की भूमिका के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की?
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | स्टारडम | यात्रा और अधिक
चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
हेल्थ
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
यूटिलिटी
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget