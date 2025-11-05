Video: मोबाइल चोरी का आरोप, नाबालिग को पेड़ से उल्टा लटकाया, तालिबानी सजा का वीडियो वायरल

Maharajganj News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, यहां कुछ गांव वालों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग बच्चे को पेड़ से उल्टा लटकाकर तालिबानी सजा दी. इस शर्मनाक हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों ने हैरानी और गुस्सा जाहिर किया है.

रहम की गुहार लगाता रहा नाबालिग

बता दें कि ये घटना घुघली थाना क्षेत्र के घघरुआ खड़ेसर गांव का बताई जा रही है. गांव वालों को बच्चे पर मोबाइल चोरी का शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने उसे सजा देने की ठानी. वीडियो में देख सकते हैं कि गांव वालों ने नाबालिग बच्चे को पेड़ की डाली से रस्सी के सहारे उल्टा लटकाया हुआ है और उसे भला बुरा कह रहे हैं. बच्चा पेड़ से लटका हुआ रोते हुए रहम की गुहार लगाता दिख रहा है, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों का दिल नहीं पसीजा.

वीडियो में आगे देखा गया है कि वो बच्चे को डरा और धमका रहे हैं और जबरन पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं. मोबाइल चोरी का शक होने के बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना देने के बजाय खुद ही कानून को हाथ में ले लिया और नाबालिग बच्चे को सजा देने लगे. इस शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

वीडियो देखने के बाद लोगों ने घटना पर गुस्सा जाहिर किया है. वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही घुघली थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इस घटना में शामिल गांव वालों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है. घुघली थाना प्रभारी कुंवर गौरव ने बताया कि मामले की पूरी जानकारी मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.