Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ जाता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी तेज थी कि वो पहिए के नीचे आने के बावजूद भी बच गया. इस घटना के वीडियो को देखने के बाद हर कोई चौंक गया है और साथ ही ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार, युवक सही सलामत बचा कैसे?

ट्रैक्टर से कुचलने के बाद तुरंत उठ खड़ा हुआ युवक

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रैक्टर खड़ा है और अचानक ही ट्रैक्टर का पहिया युवक के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई देता है. युवक बुरी तरह से जमीन पर गिर जाता है और ट्रैक्टर युवक को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इतना बड़ा ट्रैक्टर युवक के शरीर के ऊपर से गुजरता है, लेकिन इतने बढ़े हादसे के बाद भी युवक तुरंत खड़ा हो जाता है, ऐसे मानो की कुछ हुआ ही न हो, लेकिन आगे वीडियो में देखा गया कि युवक को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी.

वीडियो पर लोगों के हैरान करने वाले रिएक्शन सामने आए

वीडियो में देख सकते है कि जिस तरह युवक तुरंत उठकर खड़ा हुआ है. उससे ये साफ होता है कि उसे गंभीर चोटें नहीं आई है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के हैरान करने वाले रिएक्शन सामने आए हैं.

कई यूजर ने लिखा कि कैसे भाग्य एक पल में बदल सकता है. वहीं दूसरे ने लिखा कि इस युवक की किस्मत काफी तेज है, तभी ये इतने बढ़े हादसे के बाद भी बच गया. कुछ लोगों ने तो कहा कि शायद युवक की स्टील की बॉडी है.