Video: एक शिकार-दो खूंखार शिकारी, पिंचरे में बंद चूहे को खाने आए सांप और बिल्ली, फिर क्या हुआ?

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांप और बिल्ली पिंजरे के अंदर बंद एक चूहे पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांप लगातार चूहे पर हमला करने के लिए आगे आ रहा है तो वहीं बिल्ली भी जैसे ही चूहें के पिंजरे की ओर बढ़ती सांप उसे भी डरा देता. सांप और बिल्ली दोनों ही चूहे की जान के पीछे पड़ गए.

बिल्ली ने पिंजरे के पास आने की कोशिश की

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक पिंजरे में एक चूहा बंद नजर आ रहा है. पिंजरे के पास एक लंबा सांप दिखाई दे रहा है, जो चूहे को अपना निशाना बना रहा है. वहीं दूसरी ओर से एक बिल्ली आती नजर आई.

बिल्ली और सांप दोनों ही चूहे का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बिल्ली चूहे के पिंजरे के पास जाती है, वैसे ही सांप बिल्ली पर भी हमला करने लगता है. बिल्ली बार-बार पिंजरे के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन सांप हमला करने से पीछे नहीं हटता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांप पिंजरे के पास बैठा हुआ है.

सांप ने बिल्ली को डरा कर भगा दिया

वीडियो में देखा जा सकता है कि पिंजरे के अंदर बंद चूहा कितना डरा हुआ नजर आ रहा है. सांप बिल्ली को डरा कर भगा देता है, लेकिन खुद पिंजरे के पास से हटता नहीं है.वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया है.

वीडियो को देखकर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. एक यूजर ने लिखा कि आज चूहा खुश होगा पहली बार पिंजरे में बंद होकर तो वहीं दूसरे ने लिखा कि बेचारे चूहे के पीछे सांप और बिल्ली दोनों पड़ गए है.