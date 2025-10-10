Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बस के अंदर एक कंडक्टर यात्रियों को टिकट दे रहा होता है और तभी, अचानक से कंडक्टर के पास खड़े आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बस से नीचे गिरने ही वाला होता है, वैसे ही कंडक्टर उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिसके कारण उसकी जान बाल-बाल बच जाती है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि कंडक्टर का मुंह दूसरी तरफ था. उसके बाद भी उसने व्यक्ति को गिरने से बचा लिया.ये पूरी घटना का वीडियो बस में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

बस कंडक्टर यात्रियों को टिकट देने में व्यस्त नजर आया

वीडियो में देखा गया कि बस में काफी यात्री बैठे हुए है और कंडक्टर के पास दो लोग खड़े है. बस कंडक्टर यात्रियों को टिकट देने में व्यस्त नजर आ रहा है. इस दौरान कंडक्टर के पास खड़ा एक व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जैसे ही बस से नीचे गिरने वाला होता है.

कंडक्टर उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है, लेकिन वीडियो में साफ देखा गया है कि कंडक्टर का मुंह दूसरी तरफ था. उसके बाद भी उसने बड़े ही आराम से व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण व्यक्ति बस से नीचे गिरने से बच गया.

कंडक्टर ने फिल्म के हीरो की तरह व्यक्ति की जान बचाई

वीडियो में देखा गया है कि बस में मौजूद अन्य लोग भी व्यक्ति को बचाने के लिए आगे आए थे. अगर समय रहते बस कंडक्टर व्यक्ति का हाथ न पकड़ता तो ये हादसा काफी गंभीर रूप ले सकता था.

वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने बस कंडक्टर की खूब तारीफ की. लोगों ने कहा कि कंडक्टर ने बिल्कुल फिल्म के हीरो की तरह व्यक्ति की जान बचाई. लोग वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और साथ ही कमेंट्स भी कर रहे हैं.